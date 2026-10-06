Лихачи на воде: в МЧС разобрали частые нарушения лодочников и напомнили о штрафах

ГУ МЧС по ЯНАО: чаще всего проблемы у судовладельцев возникают из-за документов

Общество
Лодка у берега пляжа в парке «Авангард» в Электростали

Фото: [Лодка у берега пляжа в парке «Авангард» в Электростали/Медиасток.рф]

К октябрю 2026 года в ЯНАО зафиксировали 140 административных нарушений, связанных с эксплуатацией маломерных судов. В 13 случаях владельцы отделались предупреждениями. Такими данными с интернет-изданием «Ямал-Медиа» поделились в пресс-службе ГУ МЧС по округу.

Больше всего проблем возникло из-за бумаг. Лидируют здесь сразу две категории: 52 судоводителя вышли на воду без нужных документов, а 32 человека управляли лодкой, не имея прав. Еще 30 раз у судна не было техосмотра или бортовых номеров. 16 плавсредств и вовсе оказались незарегистрированными.

Отдельный блок — безопасность людей на борту, здесь набралось 18 инцидентов. Шесть раз судоводители останавливались там, где нельзя, или нарушали правила маневрирования. А один владелец лодки был привлечен за управление в состоянии алкогольного опьянения.

Впрочем, документы и регистрация — далеко не все, за чем стоит следить. Перед выходом на воду не лишним будет проверить состояние самого судна и его оснащение.

Своя лодка, но не все дозволено

Вот основные правила, о которых напоминают владельцам плавсредств.

Во время движения нельзя перебираться с лодки на лодку, вставать в полный рост или раскачивать беспалубное судно. Детей младше семи лет запрещено перевозить без взрослого сопровождения — при этом сам судоводитель сопровождающим не считается. Использовать лодку для браконьерства и других незаконных действий тоже нельзя. При заправке топливом важно соблюдать правила пожарной и экологической безопасности.

Есть требования и к техническому состоянию. На воду не выйти, если поврежден корпус, барахлят гермоотсеки или блоки плавучести, неисправен руль или двигатель, подтекает топливо. В порядке должны быть якорное и швартовное оборудование, а также спасательные средства.

Отдельно в МЧС напомнили о спасжилетах. На беспалубных судах длиной до четырех метров жилеты обязаны быть на всех — и во время движения, и при стоянке на якоре. Подбирать их нужно по размеру и весу человека.

Автослесарь и автомеханик Валентин Чупин перечислил главные правила, которые должен знать любой владелец плавсредства, если не хочет каждый сезон раскошеливаться на новую лодку.

Штрафы для владельцев маломерных судов

За управление незарегистрированным судном — от ₽15 тыс. до ₽20 тыс.

За нарушение правил госрегистрации — от ₽1,5 тыс. до ₽2 тыс. для граждан, от ₽3 тыс. до ₽4 тыс. для должностных лиц, от ₽30 тыс. до ₽40 тыс. для организаций.

За управление судном в состоянии опьянения — штраф от ₽1,5 тыс. до ₽2 тыс. либо лишение прав на срок от одного года до двух лет. Решение о лишении принимает только суд.

Готовят новые, более серьезные штрафы

В октябре 2026 года стало известно о законопроекте, который предлагает заметно ужесточить санкции за управление незарегистрированным судном или плавсредством с неисправностями. Планку предлагается поднять до ₽60—80 тыс. За управление судном без прав — от ₽20 тыс. до ₽30 тыс., а за передачу управления такому лицу — от ₽60 тыс. до ₽80 тыс.

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