Грозят каждому после 25: невролог перечислила неочевидные симптомы инсульта

Одним из главных сигналов тревоги является резкая и интенсивная головная боль, особенно если раньше человек не страдал от подобных приступов или изменился привычный болевой синдром. Также должны насторожить необычные ощущения в лице, которые многие ошибочно связывают с неудобным положением во сне, а также чувство онемения в руке или слабость в пальцах, которую описывают как «ватность».

Клиническая картина может дополняться внезапной потерей координации и шаткостью походки. Пациенты иногда жалуются на двоение в глазах и резкое ухудшение слуха. Еще один важный признак — нарушения речи и восприятия. Человек перестает узнавать знакомую обстановку или близких людей, не может понять обращенные к нему фразы или сам начинает говорить несвязно. Сложность ситуации в том, что сам пострадавший зачастую не в состоянии адекватно оценить тяжесть своего положения.

Отдельную тревогу у медиков вызывает рост случаев инсульта среди молодого населения. Врач-невролог Галина Чудинская объяснила, что в возрасте до 40 лет заболевание редко связано с атеросклеротическим поражением сосудов. Основными провокаторами выступают малоподвижный образ жизни, вредные привычки и прием гормональных контрацептивов. В группу риска попадают люди с врожденными патологиями сосудов, нарушениями свертываемости крови, наследственной предрасположенностью, а также страдающие мигренью с аурой. Симптоматика у молодых идентична пожилым: внезапная слабость в конечностях, перекос лица, проблемы с речью и сильное головокружение.

