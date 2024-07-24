Guardian: судно с гражданами России на борту затонуло в Атлантическом океане

Не менее шести человек погибли во время кораблекрушения рыболовецкой шхуны Argos Georgia, что произошло в южной части Атлантического океана.

Как пишет The Guardian, к настоящему времени еще порядка семи находившихся на корабле человек числятся пропавшими без вести. В материале издания отмечается, что на борту шхуны находились российские граждане

Также известно, что 14 человек были спасены прибывшими на помощь судами. Все они успели покинуть тонущее судно на надувных спасательных плотах.

Пока что какой-либо информации, подтверждающей наличие на борту Argos Georgia россиян, официально не поступало.