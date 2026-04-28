«Хилые лианы или коренастые кусты»: агроном Суровцев рассказал, какая подкормка на этапе 4 листьев решит судьбу урожая

Агроном из Подмосковья Леонид Суровцев в беседе с REGIONS объяснил, почему появление четвертого настоящего листа у рассады томатов — это переломный момент, требующий первой серьезной подкормки. По его словам, до этого этапа растение питалось исключительно запасами из семени и стартового грунта, и любое вмешательство могло сжечь нежные корни. Теперь же корневая система достаточно развита, чтобы начать активно потреблять питательные вещества.

Специалист подчеркнул, что главная ошибка огородников на этой стадии — подкормка чистым азотом, например, мочевиной или навозной жижей.

«Азот в чистом виде заставит рассаду резко пойти в рост, стебель вытянется, междоузлия станут длинными. Вы получите длинные, хилые „лианы“, а не коренастые кусты. В первой подкормке азота должно быть минимум. Главное сейчас — корни и закладка цветочных кистей. А для этого нужны фосфор и калий», — предостерег Суровцев.

В качестве оптимального удобрения с идеальным соотношением NPK примерно 1:2:2 он рекомендовал монофосфат калия (одна чайная ложка на 10 литров воды). Также подойдут кальциевая селитра для укрепления стебля или специальные комплексные составы вроде «Фертики Люкс», дозу которых для первой подкормки лучше слегка уменьшить. Из народных средств агроном выделил настой древесной золы, насыщенный калием и фосфором.

Суровцев посоветовал проводить подкормку строго после полива чистой водой, чтобы избежать ожога корней, и следить за реакцией растений. Если листья стали ярко-зелеными, а стебель — толще, процедура прошла успешно. В дальнейшем подкормки следует проводить каждые 10–14 дней, а перед высадкой в грунт обязательно сделать «закалочную» с повышенным содержанием калия.