Музей «Новый Иерусалим» приглашает на концерт хора из Республики Калмыкия

7 мая 2026 года Государственный историко‐художественный музей «Новый Иерусалим» в Истре станет площадкой для концерта в рамках XXV Юбилейного Московского Пасхального фестиваля. Об этом сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области.

На сцене музея выступит прославленный Хор имени Анатолия Очир‐Горяевича Цебекова из Элисты (Республика Калмыкия) — коллектив с богатой 35‐летней историей. За годы существования хор заслужил признание как в России, так и за ее пределами. Среди его достижений: Гран‐при фестиваля «Рождественская Прага» (2006 год), высшие награды Всероссийского хорового фестиваля и Всероссийского хорового конкурса в Москве (2019 год), запись в Книге рекордов Гиннесса за участие во Всероссийской акции «День гимна».

Программа концерта тщательно продумана и сочетает в себе разные грани калмыцкого искусства. Зрители услышат фрагменты из героического эпоса «Джангар», концерта‐спектакля «Страна Бумба», оперы‐мюзикла «Калмычка». Особое место в программе займет калмыцкий фольклор: величальные и лирические песни, старинные мелодии, а также буддийские мантры, которые позволят глубже погрузиться в духовную традицию региона. Атмосферу аутентичности создадут выступления с использованием традиционных национальных инструментов: ятха, йочин, морн‐хур, домбра.

Начало в 17:00. Возрастное ограничение: 6+. Билеты бесплатные, но требуется предварительная регистрация на сайте.

