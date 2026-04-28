Никто не забыт: в Красногорске установили мемориальную доску в честь ветерана Николая Короткова

В деревне Александровка городского округа Красногорск торжественно открыли мемориальную доску в честь участника Великой Отечественной войны Николая Михайловича Короткова. Памятный знак разместили на заборе дома, где жил герой, — теперь любой прохожий может узнать о его судьбе и подвигах, просто отсканировав QR‑код с подробной биографией.

Николай Михайлович родился 26 апреля 1925 года, а в мае 1942‑го был призван в Красную армию. Он был награжден орденом Отечественной войны II степени и медалью «За боевые заслуги». После войны Коротков более 30 лет трудился на Красногорском механическом заводе, занимал должность депутата сельсовета и внес весомый вклад в развитие округа.

На церемонии собрались многочисленные жители и официальные лица. В память о подвигах ветерана прозвучали патриотические песни: их исполнили местные артисты и военный оркестр. Событие стало важным шагом в сохранении исторической памяти и передаче ее молодому поколению.