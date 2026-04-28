Отжимания, бег и гибкость: школьники из Нахабина взяли золото «Президентских состязаний»

Учащиеся 6 «П» класса лицея №1 из красногорского Нахабина стали победителями муниципального этапа всероссийских «Президентских состязаний». Соревнования прошли в спортивном зале и на открытой площадке Образовательного центра им. А. Н. Косыгина.

Ребята продемонстрировали отличную физическую подготовку, успешно справившись с комплексом разнообразных испытаний. В программу состязаний вошли скоростные и силовые упражнения, а также тесты на выносливость и гибкость — и во всех дисциплинах команда проявила высокий уровень спортивной подготовки.

По итогам соревнований коллектив занял первое место среди всех школ городского округа Красногорск. Эта победа стала заслуженным результатом регулярных тренировок, целеустремленности школьников и грамотной работы наставников. Успех нахабинского лицея №1 подчеркивает важность развития массового спорта и здорового образа жизни среди молодежи.