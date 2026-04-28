«Квантовый скачок»: почему российские артисты все чаще отказываются выступать за границей

Российские артисты предпочитают давать концерты на Родине, а не ехать за границу, потому что в стране произошел квантовый скачок по реализации не просто хороших и качественных концертов, но и шоу мирового уровня. Об этом интернет-изданию «Подмосковье сегодня» заявила концертный директор Элджея, тур-менеджер LAB с Антоном Беляевым Елизавета Антипова.

По ее словам, иностранные артисты любят Россию и российских слушателей. Так было всегда.

«Помню, была в детстве на концертах Rihanna и Lady Gaga в Олимпийском. Они привозили мировые шоу. Сейчас ничего не изменилось, иностранные артисты все еще любят приезжать в Россию. Если у них нет возможности заехать прям на территорию РФ, то они ставят себе концерты в близлежащих странах, куда россияне обязательно поедут», — сказала она.

По ее мнению, в России за последние годы произошел квантовый скачок по реализации не просто хороших и качественных концертов, но и шоу мирового уровня.

«Мы и наши коллеги научились делать концерты невероятных масштабов и зрелищности. Звук, экраны, пиротехника, музыканты, артисты — все на самом высшем уровне», — считает Антипова.

Собеседница издания подчеркнула, что все это реализовать и не потерять качество за пределами России практически невозможно по причине того, что за границей не всегда есть возможности оснастить полный технический райдер, нет того или иного оборудования.

«Это просто будет превращаться в одиночного артиста или группу, исполняющую статично на сцене свои песни. В России за последние три года артисты стали собирать самые большие площадки в стране, людям всегда нужно было „хлеба и зрелищ“, и концертная индустрия прекрасно с этим справляется. Очень здорово читать и слушать восторженные отзывы от зрителей после посещения концертов. Я в момент концерта за сценой вижу и слышу зрителей, которые получили все то, зачем они пришли на любимого артиста, это хорошие, добрые, позитивные эмоции. Считаю, что это основная и чуть ли не главная цель концертной индустрии в России — дарить людям радость и любовь», — заключила эксперт.

