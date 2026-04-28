Музыка без границ: юбилейный концерт в Красногорске удивил жанровым разнообразием

В Красногорске состоялся отчетный концерт, посвященный 75‑летнему юбилею детской музыкальной школы имени А. А. Наседкина. На сцене выступили лучшие коллективы и солисты учебного заведения, подарив зрителям яркое музыкальное событие.

Программа получилась по‑настоящему многогранной: артисты исполнили произведения самых разных жанров и направлений. Многочисленные зрители смогли насладиться классическими и народными композициями, оценить современные эстрадные произведения и джазовые импровизации.

С приветственными речами выступили гости мероприятия: начальник управления культуры, туризма и молодежной политики Галина Ковалева и председатель Совета депутатов г. о. Красногорск Сергей Трифонов. Они выразили искреннюю благодарность педагогам, ученикам и всему коллективу школы за весомый вклад в развитие музыкального искусства. В своих поздравлениях представители власти пожелали коллективу вдохновения, новых творческих достижений и успехов на музыкальном поприще.