Что можно сеять на рассаду и сажать 29 апреля по лунному календарю
Фото: [«Подмосковье сегодня»/Сгенерировано нейросетью]
29 апреля 2026 года — пятый день фазы растущей Луны (освещенность диска достигает 95%). В течение суток ночное светило с 6:41 находится в воздушном знаке Весов, астрологический счет ведет 12-й и 13-й лунные дни.
Растущая Луна направляет соки растений от корней к стеблям и листве — это естественный ритм, когда все живое тянется вверх. А Весы, знак гармонии и красоты, дарит растениям декоративность, выносливость и отличную приживаемость. Обрезку сегодня проводить не рекомендуется — растения будут долго восстанавливаться.
Важное предупреждение: 30 апреля наступит полнолуние — день, когда любые посадки и пересадки категорически противопоказаны. Поэтому 29 апреля — последний благоприятный день для активных садово-огородных работ в апреле.
Работы в огороде
29 апреля — один из самых удачных дней месяца для посадки большинства культур. Кому повезло наработаться в субботу, тот еще успевает засадить грядки. В первую очередь стоит посеять:
- Пасленовые: помидоры, перцы, баклажаны — рассада вырастет коренастой и здоровой.
- Тыквенные и бахчевые: огурцы, кабачки, тыкву, патиссоны, дыни, арбузы.
- Бобовые и зерновые: горох, фасоль, бобы, подсолнечник, злаковые (как сидераты).
- Листовые овощи и корнеплоды: капусту (цветную, пекинскую, брокколи), шпинат, редис, свеклу.
- Лекарственные и пряные травы — все виды.
Высаживать рассаду в открытый грунт и сеять семена можно по обычной схеме — главное, не затягивать: до вечера нужно успеть завершить основные работы.
Что касается ухода, 29 апреля хорошо:
- рыхлить и окучивать — доступ воздуха к корням сейчас особенно важен;
- опрыскивать от вредителей и болезней — Весы благоволят профилактике;
- поливать — влага хорошо усваивается корнями;
- вносить органические и минеральные удобрения — питательные вещества пойдут в рост надземной части.
Уход за плодовыми и ягодными деревьями
Энергия Весов, знака партнерства и эстетики, идеально подходит для формирования красивого и здорового сада. В этот день можно:
- сажать ягодные кустарники: жимолость, малину, крыжовник, смородину (кроме малины — ее рекомендуют сажать в другие дни);
- сажать плодовые деревья: яблони, груши, вишню, сливу, абрикос, персик, черешню, айву, особенно косточковые культуры — воздушный знак благоволит им;
- сажать землянику и клубнику.
Чего лучше избегать самодеятельности — проведения массовой обрезки. Также не рекомендуется закладывать компост и работать с корнями растений (пикировку и пересадку лучше провести на убывающей Луне). А вот от обрезки сегодня стоит воздержаться: сокодвижение активно идет вверх, любые раны будут заживать дольше.
Работы с цветами
Весы — знак красоты, эстетики и цветочной гармонии. Выбор, что именно добавить в сад, 29 апреля практически не ограничен. Благоприятно:
- сеять однолетние и многолетние цветы;
- высаживать рассаду декоративных культур;
- сажать клубнелуковичные: гладиолусы, георгины, бегонии, лилии;
- делить и пересаживать многолетники (пионы, флоксы, лилейники) — растения быстро адаптируются к новому месту.
Цветы, посеянные сегодня, порадуют обильным и продолжительным цветением, а также высокой декоративностью.
Что лучше отложить
- Закладку компоста — процессы разложения в этот день могут замедлиться.
- Использование химических пестицидов — отдайте предпочтение биопрепаратам.
Краткий итог по видам работ
Благоприятно:
- Посев семян томатов, перцев, баклажанов, огурцов, кабачков, тыквы, дынь
- Посев капусты (цветной, пекинской, брокколи), шпината, редиса, свеклы
- Посадка однолетних и многолетних цветов
- Посадка клубнелуковичных цветов (гладиолусы, георгины)
- Посадка плодовых деревьев и ягодных кустарников
- Рыхление, окучивание, прополка
- Полив, корневые и внекорневые подкормки
Нежелательно:
- Обрезка деревьев и кустарников
- Закладка компоста
Категорически нельзя (по обстоятельствам):
- Разводить костры и жечь мусор на участке — велик риск травм.
- Тревожить корневую систему растений (пикировку лучше отложить до благоприятных дней).