Что можно сеять на рассаду и сажать 29 апреля по лунному календарю

29 апреля 2026 года — пятый день фазы растущей Луны (освещенность диска достигает 95%). В течение суток ночное светило с 6:41 находится в воздушном знаке Весов, астрологический счет ведет 12-й и 13-й лунные дни.

Растущая Луна направляет соки растений от корней к стеблям и листве — это естественный ритм, когда все живое тянется вверх. А Весы, знак гармонии и красоты, дарит растениям декоративность, выносливость и отличную приживаемость. Обрезку сегодня проводить не рекомендуется — растения будут долго восстанавливаться.

Важное предупреждение: 30 апреля наступит полнолуние — день, когда любые посадки и пересадки категорически противопоказаны. Поэтому 29 апреля — последний благоприятный день для активных садово-огородных работ в апреле.

Работы в огороде

29 апреля — один из самых удачных дней месяца для посадки большинства культур. Кому повезло наработаться в субботу, тот еще успевает засадить грядки. В первую очередь стоит посеять:

Пасленовые: помидоры, перцы, баклажаны — рассада вырастет коренастой и здоровой.

Тыквенные и бахчевые: огурцы, кабачки, тыкву, патиссоны, дыни, арбузы.

Бобовые и зерновые: горох, фасоль, бобы, подсолнечник, злаковые (как сидераты).

Листовые овощи и корнеплоды: капусту (цветную, пекинскую, брокколи), шпинат, редис, свеклу.

Лекарственные и пряные травы — все виды.

Высаживать рассаду в открытый грунт и сеять семена можно по обычной схеме — главное, не затягивать: до вечера нужно успеть завершить основные работы.

Что касается ухода, 29 апреля хорошо:

рыхлить и окучивать — доступ воздуха к корням сейчас особенно важен;

опрыскивать от вредителей и болезней — Весы благоволят профилактике;

поливать — влага хорошо усваивается корнями;

вносить органические и минеральные удобрения — питательные вещества пойдут в рост надземной части.

Уход за плодовыми и ягодными деревьями

Энергия Весов, знака партнерства и эстетики, идеально подходит для формирования красивого и здорового сада. В этот день можно:

сажать ягодные кустарники: жимолость, малину, крыжовник, смородину (кроме малины — ее рекомендуют сажать в другие дни);

сажать плодовые деревья: яблони, груши, вишню, сливу, абрикос, персик, черешню, айву, особенно косточковые культуры — воздушный знак благоволит им;

сажать землянику и клубнику.

Чего лучше избегать самодеятельности — проведения массовой обрезки. Также не рекомендуется закладывать компост и работать с корнями растений (пикировку и пересадку лучше провести на убывающей Луне). А вот от обрезки сегодня стоит воздержаться: сокодвижение активно идет вверх, любые раны будут заживать дольше.

Работы с цветами

Весы — знак красоты, эстетики и цветочной гармонии. Выбор, что именно добавить в сад, 29 апреля практически не ограничен. Благоприятно:

сеять однолетние и многолетние цветы;

высаживать рассаду декоративных культур;

сажать клубнелуковичные: гладиолусы, георгины, бегонии, лилии;

делить и пересаживать многолетники (пионы, флоксы, лилейники) — растения быстро адаптируются к новому месту.

Цветы, посеянные сегодня, порадуют обильным и продолжительным цветением, а также высокой декоративностью.

Что лучше отложить

Закладку компоста — процессы разложения в этот день могут замедлиться.

Использование химических пестицидов — отдайте предпочтение биопрепаратам.

Краткий итог по видам работ

Благоприятно:

Посев семян томатов, перцев, баклажанов, огурцов, кабачков, тыквы, дынь

Посев капусты (цветной, пекинской, брокколи), шпината, редиса, свеклы

Посадка однолетних и многолетних цветов

Посадка клубнелуковичных цветов (гладиолусы, георгины)

Посадка плодовых деревьев и ягодных кустарников

Рыхление, окучивание, прополка

Полив, корневые и внекорневые подкормки

Нежелательно:

Обрезка деревьев и кустарников

Закладка компоста

Категорически нельзя (по обстоятельствам):