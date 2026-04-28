В городском округе Щелково 329 ветеранов получат от 40 тыс. до 70 тыс. руб. ко Дню Победы

В городском округе Щелково в преддверии 81‐й годовщины Победы в Великой Отечественной войне стартует кампания социальной поддержки ветеранов. По решению региональных властей 329 жителей округа, имеющих особый статус в связи с событиями военных лет, получат единовременные выплаты без необходимости подавать какие‐либо заявления. Об этом сообщили в Министерстве социального развития Московской области.

К знаменательной дате — 9 Мая — на банковские счета ветеранов поступят денежные средства, а тем, кто предпочитает получать социальные выплаты через почтовую службу, суммы будут доставлены почтальонами вместе с пенсией в мае. Такой подход избавляет пожилых людей от лишних хлопот и бюрократических процедур, гарантируя своевременность и точность начислений.

Размер финансовой помощи зависит от категории, к которой относится получатель. Наиболее существенную поддержку — 70 тыс. руб. — направят тем, кто непосредственно участвовал в боевых действиях или получил инвалидность вследствие войны.

Выплату в размере 40 тыс. руб. получат другие категории граждан: труженики тыла, жители блокадного Ленинграда, вдовы и вдовцы погибших участников войны, бывшие несовершеннолетние узники фашистских концлагерей.

Начальник Окружного управления социального развития Олеся Савицкая рассказала, что среди 329 человек, проживающих в Щелковском округе, — 10 участников Великой Отечественной войны, 15 жителей блокадного Ленинграда, 40 бывших несовершеннолетних узников концлагерей, 121 вдова участника войны и 143 труженика тыла.

Помимо денежных выплат, ветеранов ждет череда торжественных мероприятий, наполненных теплом и благодарностью. Особое признание получат участники и инвалиды войны: им вручат подарочные сертификаты на 30 тыс. руб. К тому же им выдадут федеральные выплаты от Социального фонда России.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев встретился с руководителями отделений Ассоциации ветеранов СВО.