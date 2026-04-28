Десять счастливчиков поедут на Камчатку бесплатно за любовь к экологии

Президентская платформа «Россия — страна возможностей» проводит необычный экологический конкурс «Мир в твоих руках». Лучшие участники выиграют бесплатную поездку на Камчатку — уникальное путешествие, включающее знакомство с природой полуострова, образовательные мероприятия и работу над собственным экологическим проектом.

Проект реализован в виде мобильного приложения прямо в сети «ВКонтакте». Чтобы претендовать на приз, нужно выполнить конкурсные задания: написать эссе о своих экологических привычках и пройти тематические тесты. Часть заданий разработана специалистами РЭО и посвящена теме обращения с отходами и осознанного потребления.

Победителей выберут случайным образом среди всех участников, выполнивших задания. Главный приз — поездка на Камчатку летом. Организаторам предстоит оплатить все расходы путешествия.

Кроме того, среди участников разыграют более сотни подарочных боксов с экологичной продукцией и бытовой техникой.

Пресс-служба РЭО подчеркнула, что проект построен не на скучных лекциях, а на увлекательном игровом формате. Выполняя простые, но полезные задания, участник учится заботиться о планете и видит непосредственный эффект своих действий. Удобный интерфейс во ВКонтакте не даёт пропустить задание — уведомления напоминают о каждом этапе. Главным стимулом становится яркое приключение на Камчатке — одном из самых живописных уголков России.

Основная цель проекта — популяризация экологичного стиля жизни и вовлечение молодежи в развитие экономики замкнутого цикла.

Заявки принимаются до середины июня, а имена победителей огласят 30 июня.