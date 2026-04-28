«Я готов к полету на Луну»: Филипп Киркоров решил покорить космос и взять с собой щенка

Народный артист РФ Филипп Киркоров заговорил о покорении космоса. 58-летний певец, которого уже много лет называют королем российской поп-эстрады, заявил, что мечтает отправиться на Луну, пишет The Voice.

По словам певца, он полностью здоров и готов к такому путешествию, и никакие возрастные ограничения ему не помеха.

«У меня нет проблем со здоровьем в свои 59 лет. Я выгляжу достаточно хорошо, нет проблем с давлением. Да и подготовка к концертам такая, что, каждый вечер, выходя на сцену, я улетаю в космос», — сказал Киркоров.

Но самое интересное в этой истории то, с кем артист собирается покорять космические пространства. Певец собирается взять с собой своего любимца — щенка породы мальтипу по кличке Леонардо. Певец признался, что будет только рад, если его четвероногий друг станет еще популярнее, чем он сам.

Видео с Леонардо, кстати, уже активно расходятся по Сети, а поклонницы подарили малышу целый гардероб.

