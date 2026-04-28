Команда из Красногорска взяла 37 медалей на чемпионате «Абилимпикс»

Воспитанники образовательного центра «Созвездие» из Красногорска показали впечатляющий результат на XII Московском областном чемпионате «Абилимпикс»: за неделю они завоевали 37 медалей — это на семь больше, чем годом ранее.

Юные мастера стали лучшими в 15 компетенциях, получив 16 золотых, 12 серебряных и девять бронзовых наград. Директор образовательного центра «Созвездие» Сергей Сюрин поздравил участников с успехом и поблагодарил наставников за самоотверженный труд по подготовке к состязаниям, отметив, что команда — одна из сильнейших в Московской области.

Чемпионат «Абилимпикс» проходит в рамках федерального проекта «Профессионалитет» и реализуется при поддержке президентской платформы «Россия — страна возможностей» и Минпросвещения РФ. В этом году в областном этапе соревнования приняли участие свыше 1400 конкурсантов, которые состязались по 90 компетенциям. Достижение красногорской команды подчеркивает высокий уровень подготовки учащихся и эффективность работы педагогов центра.