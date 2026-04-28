Москва закупила в два раза больше мусоровозов, чем планировалось изначально

В 2026 году Москва приобрела 88 новых мусоровозов для регионального оператора «Экотехпром», хотя изначально планировалась покупка лишь 39 единиц техники. Причина такого перевыполнения — проведённая инвентаризация автопарка, по итогам которой было решено приобрести технику с запасом — не только для обновления действующего парка, но и для создания страхового резерва на случай повышенных нагрузок и сложных климатических условий.