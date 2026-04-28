Москва закупила в два раза больше мусоровозов, чем планировалось изначально
В 2026 году Москва приобрела 88 новых мусоровозов для регионального оператора «Экотехпром», хотя изначально планировалась покупка лишь 39 единиц техники. Причина такого перевыполнения — проведённая инвентаризация автопарка, по итогам которой было решено приобрести технику с запасом — не только для обновления действующего парка, но и для создания страхового резерва на случай повышенных нагрузок и сложных климатических условий.
Таким образом, столица вдвое превысила собственную заявленную норму по закупке мусоровозов.
Общая потребность страны в новом оборудовании на 2026 год составляет 883 единицы техники. Пока уже закуплено 353 мусоровоза.
Пресс-служба РЭО подчеркнула, что обновление парка мусоровозов напрямую отражается на качестве вывоза отходов. Москва показывает высокие темпы закупок и служит позитивным примером для других регионов. В целом по стране работа ведется строго по плану.