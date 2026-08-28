Топ-стилист назвала три стрижки, которые сделают вас звездой осени 2026

В новом сезоне парикмахеры пересматривают классические формы и вместо тяжелых срезов предлагают легкие слоистые текстуры, которые придают волосам движение и объем, а фаворитом осени, по мнению топ-стилиста, станет боб с внутренней проработкой. Об этом сообщает Lenta.ru.

Топ-стилист Юлия Каракулова назвала главные стрижки осени. В тренде — боб с удлиненными передними прядями и мягкими внутренними слоями, которые не утяжеляют контур и позволяют волосам естественно подворачиваться. Также в моду возвращаются длинные многослойные стрижки с акцентом на пряди у лица. Верхняя часть получает объем, а слои начинаются от скул или подбородка, плавно переходя в общую длину. Такой прием особенно хорош для тяжелых волос, которые быстро теряют форму, но обладательницам тонких волос стоит не перебарщивать, чтобы концы не стали редкими.

Кроме того, эксперт отметила французскую челку с мягким краем и стрижку шег — теперь она выглядит спокойнее, контраст между прядями стал деликатнее, а многослойность раскрывает естественную волну. В укладках осенью царят свободные волны, естественный объем, мягкие пряди у лица и легкая небрежность.



Ранее стилист Рогов объявил новый тренд 2026 года, который перевернет представление о моде.