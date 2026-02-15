Ходит заблуждение: врач объяснила, почему диабет находят даже у людей с идеальным весом

Врач-эндокринолог развеяла устойчивый миф о том, что сахарный диабет является болезнью исключительно людей с избыточной массой тела. Специалист Юлия Сидорова в интервью рассказала, что данное заболевание может диагностироваться и у худых пациентов.

Медик пояснила, что у людей без лишнего веса чаще всего выявляют диабет первого типа. Эта форма недуга представляет собой аутоиммунный процесс, при котором разрушаются бета-клетки поджелудочной железы. Масса тела здесь не играет никакой роли. Как правило, патология дебютирует в детском или подростковом периоде, а также затрагивает молодых людей.

Эндокринолог отметила, что худые граждане также не застрахованы от диабета второго типа. В группе повышенного риска находятся приверженцы малоподвижного образа жизни независимо от их комплекции. Кроме того, у женщин во время вынашивания ребенка возможно развитие гестационной формы болезни, и телосложение будущей матери на это не влияет.

Сидорова перечислила признаки, которые должны насторожить человека. Поводом для обращения к специалисту служат резкая жажда с сухостью слизистой рта, участившиеся позывы к мочеиспусканию, стремительное снижение веса без изменения рациона, общая слабость, появление запаха ацетона при дыхании и внезапное ухудшение самочувствия.

Коварство заболевания заключается в сложности его своевременного выявления. Врач подчеркнула, что начальные симптомы люди часто ошибочно связывают с последствиями стрессовых ситуаций, капризами погоды или чрезмерными учебными нагрузками.

