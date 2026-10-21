Идеальные туалеты и грязные улицы: москвичка раскрыла парадокс Америки

Лента.ру: москвичка рассказала о чистых туалетах в США, но грязных улицах

Общество

Жительница Москвы Валерия, побывавшая в США, рассказала «Ленте.ру» о состоянии общественных туалетов. По ее словам, главное отличие американских уборных от российских — неизменная чистота и ухоженность. Идеально вымытые унитазы и одноразовые накладки на стульчак она встречала повсюду: на заправках, в заведениях быстрого питания и на вокзалах.

Особое удивление у туристки вызвал туалет в национальном парке среди кактусов и камней — он оказался чистым и органично вписанным в пейзаж. Наибольшее впечатление произвела уборная в придорожном казино, которое Валерия назвала совершенно посредственным: там был установлен механизм, автоматически очищающий стульчак после посетителя. За всю поездку, подчеркнула россиянка, у нее ни разу не возникло отвращения к американским уборным. При этом состояние улиц в США ее не восхитило. Туристка призналась, что ее озадачивает контраст между образцовыми туалетами и сильной замусоренностью городских улиц, и этот парадокс до сих пор не дает ей покоя.

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