Противовирусные без гарантий: 28% врачей критикуют эффективность лекарств

«Коммерсантъ»: 27% медиков сомневаются в доказанной силе «Арбидола»

Общество

Сервис «Актион Медицина» провел опрос среди 534 российских врачей из государственных и частных клиник. Исследование показало, что медики продолжают выписывать пациентам лекарства, в доказанной эффективности которых сами сомнения имеют. Лидером по назначениям стал «Мексидол» (43% врачей), при этом 22% из них усомнились в его научной базе. Полноценно доказанной эффективность всех представленных в списке препаратов считают только 3% респондентов. Данные публикует «Коммерсантъ».

Статистика назначений и сомнений специалистов

  • Выборка исследования: 534 медика из государственных, частных и комбинированных медучреждений РФ.
  • Самые популярные средства: «Мексидол» назначают 43% опрошенных (22% из них сомневаются в эффективности), «Глицин» — 30% врачей (33% сомневающихся).
  • Уровень скепсиса по противовирусным и ноотропам: в отсутствии научной базы «Ингавирина» уверены 28% назначающих его врачей, «Арбидола» — 27%, «Актовегина» и «Кагоцела» — по 26%, «Церебролизина» — 24%.
  • Редкие назначения: «Элсульфавирин» выписывают 2% респондентов, «Абраксан» — 5% (по 9% сомневающихся в каждом случае).
  • Общая оценка: лишь 3% опрошенных специалистов считали эффективность всех предложенных средств полностью доказанной.

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