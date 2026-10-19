Противовирусные без гарантий: 28% врачей критикуют эффективность лекарств

Сервис «Актион Медицина» провел опрос среди 534 российских врачей из государственных и частных клиник. Исследование показало, что медики продолжают выписывать пациентам лекарства, в доказанной эффективности которых сами сомнения имеют. Лидером по назначениям стал «Мексидол» (43% врачей), при этом 22% из них усомнились в его научной базе. Полноценно доказанной эффективность всех представленных в списке препаратов считают только 3% респондентов. Данные публикует «Коммерсантъ».