Противовирусные без гарантий: 28% врачей критикуют эффективность лекарств
«Коммерсантъ»: 27% медиков сомневаются в доказанной силе «Арбидола»
Сервис «Актион Медицина» провел опрос среди 534 российских врачей из государственных и частных клиник. Исследование показало, что медики продолжают выписывать пациентам лекарства, в доказанной эффективности которых сами сомнения имеют. Лидером по назначениям стал «Мексидол» (43% врачей), при этом 22% из них усомнились в его научной базе. Полноценно доказанной эффективность всех представленных в списке препаратов считают только 3% респондентов. Данные публикует «Коммерсантъ».
Статистика назначений и сомнений специалистов
- Выборка исследования: 534 медика из государственных, частных и комбинированных медучреждений РФ.
- Самые популярные средства: «Мексидол» назначают 43% опрошенных (22% из них сомневаются в эффективности), «Глицин» — 30% врачей (33% сомневающихся).
- Уровень скепсиса по противовирусным и ноотропам: в отсутствии научной базы «Ингавирина» уверены 28% назначающих его врачей, «Арбидола» — 27%, «Актовегина» и «Кагоцела» — по 26%, «Церебролизина» — 24%.
- Редкие назначения: «Элсульфавирин» выписывают 2% респондентов, «Абраксан» — 5% (по 9% сомневающихся в каждом случае).
- Общая оценка: лишь 3% опрошенных специалистов считали эффективность всех предложенных средств полностью доказанной.