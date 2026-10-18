Роскачество назвало признаки, по которым можно отличить настоящего соцработника от мошенника

Специалисты Роскачества перечислили признаки, которые помогут распознать лжесоцработника, передает RT. Настоящий сотрудник социальной службы приходит только к тем, кто заключил договор на социальное обслуживание после подачи заявления и составления индивидуальной программы. У гражданина, которого обслуживает соцработник, есть договор с перечнем услуг.

Настоящий соцработник приходит в заранее согласованные дни и время. Если он заболел, то заранее предупреждает подопечного о замене. По требованию он показывает удостоверение с фотографией и указанием должности.

Он не предлагает купить продукты или лекарства «по льготной цене», не берет деньги за доставку, не оформляет «выплаты» за наличные. Он также не спрашивает, сколько у человека детей, внуков и квартир, поскольку эта информация есть в договоре. И никогда не запрашивает реквизиты, пароли и коды из сообщений.

Чтобы обезопасить себя в Роскачестве советуют не открывать сразу дверь человеку, который представляется соцработником. Через дверь нужно спросить название организации и фамилию, потребовать удостоверение.

Также не стоит ничего не подписывать и передавать такому человеку деньги, карты и документы. Если есть подозрения в мошенничестве, сразу же нужно звонить в полицию.

Ранее Роскачество предупредило о схеме с продажей штрихкодов вместо товаров.