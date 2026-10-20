Без теплицы и лопаты: как вырастить чеснок в пятилитровке дома

Общество

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Роман Малышенко]

Бытует мнение, что для получения сочной чесночной зелени обязательно нужны дачные грядки, парники и специализированный инвентарь, однако вырастить витаминный урожай прямо в квартире можно с помощью обыкновенной пластиковой бутылки. Пошаговым и предельно простым алгоритмом, который под силу даже начинающим кулинарам и огородникам, поделилось издание REGIONS.

Тара из вторсырья и гидропоника на минималках

Секрет метода кроется в создании миниатюрной гидропонной установки. Для начала выбирают крупную, плотную и здоровую головку чеснока — без сухих чешуек и малейших признаков гнили. В качестве горшка выступает чистая бутылка объемом 0,3 или 0,5 литра: с нее скручивают крышку, а верхнюю треть срезают так, чтобы посадочный материал плотно фиксировался в горлышке, касаясь воды лишь самым донцем.

Конструкцию наполняют фильтрованной или отстоянной не менее суток водой и ставят в светлое место с мягким, рассеянным освещением. Полностью погружать головку в жидкость категорически нельзя — она моментально сгниет. Воду под чесноком требуется обновлять ежедневно, не давая ей застаиваться, иначе плесень уничтожит корешки раньше, чем проклюнутся первые стрелки.

Пересадка в грунт и правила ухода

Уже через две-три недели чеснок пустит пышные белые корни и зеленые ростки. Как только перья и корешки вытянутся до 2,5–5 сантиметров, растение пересаживают в полноценную емкость с землей:

  • Почва и дренаж: подойдет универсальный грунт или смесь для овощей, а на дно горшка обязательно насыпают керамзит.
  • Глубина посадки: головку не заглубляют слишком сильно — верхушка обязательно должна выглядывать из земли.
  • Полив: регулярный, но умеренный, без создания «болота».
  • Подкормка: раз в две недели чеснок можно баловать жидкими калийно-фосфорными удобрениями.

Специалисты отмечают, что для подобной выгонки лучше выбирать озимые сорта — они дают наиболее мощные и сочные стрелки. В условиях квартиры или веранды главное — поддерживать температуру не ниже +15 °C и беречь зелень от сквозняков.

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