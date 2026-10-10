Ветер до 17 м/с и дожди: какая погода ждет Подмосковье 10 октября

Гидрометцентр: в Подмосковье 10 октября ожидаются дожди и до +14 градусов

Общество

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Илья Попов]

В Московской области в субботу, 10 октября, ожидается облачная погода с прояснениями и небольшими дождями. Воздух днем прогреется до +14 градусов, однако местами порывы ветра могут достигать 17 м/с. Такой прогноз опубликован на сайте Гидрометцентра России.

Дневная температура в Подмосковье составит от +9 до +14 градусов. Ночью столбики термометров могут опуститься до +4 градусов. При этом в отдельных районах области пройдут небольшие дожди.

В течение дня ожидается южный и юго-западный ветер со скоростью 6–12 м/с. Местами его порывы будут усиливаться до 17 м/с.

Атмосферное давление в столичном регионе составит от 739 до 742 мм рт. ст.

В Москве в этот день прогнозируется от +11 до +13 градусов, ночью температура опустится до +7. В столице также ожидаются переменная облачность и местами небольшие осадки.

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