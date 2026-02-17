ИИ съел диплом программиста: нейросети уничтожили спрос на программистов в США

Американские вузы фиксируют беспрецедентный отток студентов с факультетов компьютерных наук. Молодые люди все чаще выбирают специализации, связанные с искусственным интеллектом, оставляя классические программы программирования.

Согласно опросу Ассоциации компьютерных исследований, 62% профильных факультетов подтверждают снижение интереса к фундаментальному кодингу. Статистика Калифорнийского университета показывает сокращение числа зачисленных на эти направления: на 6% в прошлом году и еще на 3% в 2024-м. При этом спрос на обучение нейросетям взлетел до небес. В Массачусетском технологическом институте специализация по принятию решений на основе ИИ заняла второе место по популярности. Университет Южной Флориды всего за один семестр набрал свыше 3000 студентов в новый Колледж искусственного интеллекта.

Эксперты связывают эту тенденцию с изменением внешних условий. Определяющую роль играют технологические успехи Китая, где изучение нейросетей стало обязательной частью учебных программ, а не просто дополнительным курсом. Родители абитуриентов, обеспокоенные автоматизацией написания кода, все чаще советуют детям избегать традиционных дипломов программиста. В приоритете — инженерные направления или узкие программы по искусственному интеллекту, которые воспринимаются как более надежный фундамент для будущей карьеры.

В академической среде нарастают разногласия по этому вопросу. Ректор Университета Северной Каролины Ли Робертс подчеркивает, что руководство требует внедрения передовых технологий для сохранения конкурентоспособности выпускников. Однако значительная часть преподавателей продолжает игнорировать меняющуюся реальность, что создает напряжение внутри учебных заведений.

Смена приоритетов происходит на фоне общего охлаждения IT-рынка. Ранее сообщалось, что в 2025 году количество вакансий в российской IT-сфере сократилось на 22%, а рост зарплат практически остановился. Массовое внедрение ИИ изменило и требования к найму: традиционные резюме утрачивают былую силу, а портфолио обесцениваются, поскольку нейросети нивелируют разницу между кандидатами.

