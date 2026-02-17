Тело, душа и дух: как православные очищаются в Великий пост и чем это похоже на мусульманский Рамадан

Пресс-секретарь Кузбасской митрополии Вячеслав Ланский рассказал VSE42.RU , что у Великого поста и Рамадана есть общие черты, но с разными значениями.

Вячеслав Ланский рассказал, что в период Великого поста человек старается очистить тело, душу и дух. В этот период он отказывается от определенных продуктов, помогает окружающим, избегает плохих мыслей, внимательно изучает священные писания. Строгого запрета на интимную близость для супругов нет.

«Великий пост – это не строгое соблюдение запретов, не набор предписаний. Это инструмент, который позволяет глубже узнать себя через борьбу со страстями и грехом, это снаряд, тренажер духовной жизни», – пояснил Ланский.

Имам кемеровской мечети «Мунира» Рубин хазрат Муниров рассказал, что Радаман — девятый священный месяц, который занимает особое место в исламском лунном календаре. В это время верующий человек уделяет особое значение глубокому смирению и духовному воздержанию. Мусульмане соблюдают пост. Разрешено не следовать традициям военнослужащим, беременным, больным. Остальные совершеннолетние мусульмане отказываются от еды от рассвета до заката.

«Однако наиболее широко Рамадан ассоциируется с обязательным постом, или уразой. Для мусульман это не просто ограничение в пище, а полное воздержание от еды, питья и супружеской близости в светлые часы дня», – рассказал Рубин хазрат Муниров.

По данным издания, в России приближается время важных религиозных событий. В следующий понедельник, 23 февраля, у православных христиан начинается Великий пост — 48-дневный период духовного и телесного воздержания, который завершится 11 апреля. А уже 18 февраля стартует священный для мусульман месяц Рамадан, он продлится до 19 марта.

