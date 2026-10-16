Исчезла с сайта: почему данные топ-менеджера Аси Балабай удалили из раздела с руководством

В топ-менеджменте крупных торговых сетей продолжаются масштабные кадровые сдвиги. Исполнительный директор розничной сети «Ашан» Ася Балабай, проработавшая в структуре компании более 20 лет и ранее занимавшая пост генерального директора, окончательно завершила работу в торговой сети. Данные топ-менеджера исчезли из официального реестра руководства на сайте ритейлера. Кадровые ротации произошли на фоне передачи российских активов бизнеса во временное управление. О деталях изменений информирует Коммерсантъ .

Карьерный путь и сфера ответственности топ-менеджера

Ася Балабай прошла многолетний путь развития внутри структура розничной сети, начав работу в компании еще в 2004 году.

С 2004 года: начала карьеру с должности руководителя сектора «Товары для дома» в формате гипермаркета.

С 2021 года: назначена на пост коммерческого директора сети «Ашан».

С 1 сентября 2025 года по 22 сентября 2026 года: возглавляла «Ашан Ритейл Россия» в статусе генерального директора. В этой роли она курировала актуализацию бизнес-моделей, развитие цифровой коммерции, направление b2b и открытие новых торговых точек.

С 22 сентября 2026 года: перешла на должность исполнительного директора компании, которую занимала до момента ухода.

На данный момент сведения о специалисте полностью исключены из раздела с административным составом на официальном интернет-ресурсе ритейлера.

Реструктуризация управления и масштабы деятельности сети

Уход исполнительного директора совпал по времени с изменениями в структуре собственности и управления российским подразделением.

17 сентября 2026 года активы «Ашана» в России были переданы во временное управление АО «Л.Е.В. Менеджмент». Вскоре после этого должность генерального директора розничной сети занял Илья Бердников.

Торговой сетке «Ашан Ритейл Россия» принадлежит заметная доля на отечественном рынке ритейла: