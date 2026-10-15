Паника в соцсетях: стоит ли опасаться укусов азиатских коровок при встрече на балконе в Подмосковье

REGIONS: в Москве и Подмосковье застали нашествие азиатских божьих коровок

Общество

Жители Москвы и Подмосковья массово жалуются на небывалый наплыв божьих коровок: насекомые облепляют окна, балконы и забиваются в щели подоконников жилых домов. В социальных сетях их уже успели прозвать «ядовитыми», однако энтомологи призывают не поддаваться панике. Как выяснилось, регион атаковал инвазивный вид из Китая — азиатская божья коровка, также известная как «арлекин». Энтомолог Александр Каширский подробно объяснил, с чем связан осенний всплеск активности насекомых, кусают ли они людей и какую реальную угрозу представляют для экосистемы региона. Об этом информирует сетевое издание REGIONS.

Причины аномалии: зачем китайские коровки штурмуют квартиры?

Осенью азиатские божьи коровки не пытаются навредить людям, а активно ищут подходящие места для длительной зимовки.

В естественной среде насекомые впадают в спячку в дуплах деревьев, старых пнях и опавшей листве, однако теплые человеческие постройки подходят для этих целей идеально. С наступлением весеннего тепла они просыпаются и покидают дома, чтобы отложить яйца.

Угроза экосистеме: полезные вредители из Китая

Вид «арлекин» изначально ввозили из Китая на сельскохозяйственные угодья для биологической борьбы с тлей.

Для человека эти насекомые совершенно не опасны и не ядовиты. Более того, они уничтожают садовых вредителей. Однако для местной фауны китайский вид представляет серьезную угрозу, так как агрессивно вытесняет родные виды божьих коровок и нарушает биоразнообразие.

Что делать при обнаружении насекомых в доме?

Специалисты советуют не уничтожать азиатских коровок ядохимикатами прямо в жилых помещениях.

Самый безопасный и простой способ избавиться от незваных гостей — аккуратно собрать их пылесосом или щеткой и выставить на улицу, либо герметично закрыть щели в оконных рамах москитными сетками.

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