Огурцы стали лидерами спроса: продажи фермерских овощей резко выросли

Летом 2026 года продажи фермерских овощей в Московской области выросли на 17% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Наиболее заметный рост спроса пришелся на огурцы, кабачки, помидоры, картофель и морковь. Овощи покупают как для повседневного рациона, так и для домашних заготовок и длительного хранения, сообщили REGIONS эксперты «Авито».

Какие овощи нового урожая покупают чаще

С наступлением осени жители региона продолжают приобретать фермерскую продукцию нового урожая. Летом продажи отдельных категорий свежих овощей показали значительный рост.

Продажи огурцов увеличились в 3,5 раза, кабачков — в 2,5 раза, помидоров — в 1,8 раза. Спрос на картофель вырос в 1,7 раза, а на морковь — в 1,2 раза.

В число популярных овощей также вошла тыква. Для небольших фермерских хозяйств размещение объявлений на онлайн-платформах позволяет находить покупателей не только в своем населенном пункте, но и в соседних городах и регионах.

Что уточнить перед покупкой

Перед заказом эксперты советуют узнать дату сбора урожая, сорт и точное место выращивания овощей. Если продукция приобретается для заготовок или длительного хранения, важно уточнить условия, в которых она находилась до продажи.

При покупке крупной партии рекомендуется заранее согласовать фактический вес и способ упаковки, уточнить состояние продукции перед отправкой и при необходимости попросить продавца предоставить свежие фотографии или видео.

При доставке из другого региона стоит проверить сроки перевозки и условия доставки, поскольку длительная транспортировка может быть критичной для скоропортящихся овощей.

Как проверить продавца

Перед сделкой стоит изучить профиль фермерского хозяйства или продавца, обратить внимание на рейтинг, отзывы покупателей и другие активные объявления.

Данные в описании рекомендуется сопоставить с фотографиями, проверив заявленный сорт, внешний вид продукции, объем и качество упаковки. При доставке из другого региона также необходимо заранее согласовать порядок оплаты, сроки отправки и получения товара.