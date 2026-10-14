Топливо или сырье для космоса: в Минобрнауки оценили перспективу разработки сибирских углей

ТАСС: сибирский уголь оказался ценнее редких минералов

Общество

Российские исследователи из Томского политехнического университета и Дальневосточного геологического института ДВО РАН обнаружили аномально высокую концентрацию стратегического металла скандия в угольных пластах Западно-Сибирского нефтегазоносного бассейна. По данным Минобрнауки РФ, содержание элемента в золе отдельных пластов достигает 0,3–0,4%, что свыше чем в 100 раз превосходит среднемировые показатели. Совокупный геологический потенциал бассейна оценивается более чем в 1 миллион тонн редкого металла, критически важного для космической отрасли, авиации и высокотехнологичного машиностроения. Об этом сообщает информационное агентство ТАСС.

Разработка уникальной геолого-геохимической модели

Специалисты ТПУ и ДВГИ ДВО РАН провели серию детальных лабораторных анализов образцов угля и золы, часть из которых проходила испытания на исследовательском ядерном реакторе Томского политеха.

Результаты работ легли в основу геолого-геохимической модели, которая объясняет механизмы формирования сверхвысоких концентраций скандия и поможет в дальнейшем поиске перспективных участков.

Древние источники и механизмы накопления редкого металла

Согласно выводам ученых, первичным источником скандия выступали древние породы основного и ультраосновного состава, ассоциированные с офиолитовыми поясами.

В процессе выветривания металл высвобождался и переносился щелочными подземными водами, аккумулируясь в формирующихся угольных пластах. В настоящее время элемент органо-связан с угольным веществом и частично входит в состав цирконосиликатных минералов.

Географический масштаб и условия промышленной разработки

Наиболее изученным участком на данный момент является Шаимский район на западе бассейна, где запасы скандия оцениваются примерно в 250 тысяч тонн, а потенциал всего региона превышает 1 миллион тонн.

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