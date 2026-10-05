«60 часов с одним заказчиком». С 1 октября вступило в силу новое правило для самозанятых

С 1 октября 2026 года для самозанятых, получающих заказы через цифровые платформы, вступило в силу новое ограничение. Если исполнитель работает на одного заказчика более 60 часов в месяц на протяжении шести месяцев подряд, такое сотрудничество признается систематическим. Об этом «Газете.Ru» сообщила адвокат, руководитель Дома права «Аванти» Надежда Борзенко.

Как пояснила эксперт, ФНС разъясняет: платформа обязана приостановить прием и выдачу заказов в паре «этот заказчик — этот исполнитель» на два месяца. При этом самозанятый сохраняет право получать через ту же площадку заказы от других клиентов.

Штраф за длительную работу с одним заказчиком для самозанятого не предусмотрен, статуса он не лишается. Если хотя бы в одном месяце отработано 60 часов или меньше, отсчет шестимесячного периода начинается заново.

«Например, если пять месяцев подряд человек работал по 70 часов, а в шестом — 50, ограничение не применяется», — уточнила Борзенко.

Правило действует не для всех самозанятых и не для любой работы. Оно распространяется на заказы через посреднические цифровые платформы и только в определенных сферах: строительство, торговля, общепит, образование, IT, подбор персонала, реклама, транспорт, спорт и ряд других. Новое ограничение не применяется к заказам, где платформа не ведет учет рабочего времени, и к договорам, которые самозанятый заключает с заказчиком напрямую.

Новое правило не означает, что после шести месяцев работы компания автоматически обязана принять самозанятого в штат.

«Ограничение для цифровых платформ и признание отношений трудовыми — разные вещи. Смотрят прежде всего на то, как устроена работа. Если человек сам выбирает время, получает деньги за конкретный результат и может брать заказы у других клиентов, это характерно для самостоятельного исполнителя. Если же он работает по установленному графику, выполняет постоянные поручения и получает регулярную оплату за процесс, отношения могут иметь признаки трудовых», — поясняет адвокат.

Если самозанятый считает, что фактически работает как штатный сотрудник, стоит сохранить договор, переписку, графики и сведения о выплатах.

«По статье 19.1 ТК РФ исполнитель может подать заказчику письменное заявление о признании отношений трудовыми. Если сотрудничество уже прекращено, признать отношения трудовыми можно через суд», — заключает Борзенко.

Ранее сообщалось о том, что более 1,6 тысячи самозанятых в Подмосковье могут оформить оплачиваемые больничные.