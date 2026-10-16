«Дети идут в школу по темноте». В ОП предложили перенести начало уроков в школах на 9 утра

Замсекретаря ОП РФ Гриб: начало уроков в школах можно перенести на 9 утра

Общество

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Екатерина Агеева]

Заместитель секретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб выступил с предложением перенести начало уроков в школах на 9 утра. По его мнению, такая мера позволит повысить уровень безопасности учеников, которым приходится добираться до учебного заведения в темное время суток.

«Где-то школы начинают занятия в 8 утра, в таком случае стоит перенести начало занятий на девять утра. Такой график можно установить после осенних каникул, вплоть до весенних каникул, вот на эти две четверти. С учетом темного времени суток для обеспечения безопасности это можно рассмотреть», — сказал РИА Новости Гриб.

Как отметил замсекретаря ОП РФ, подобное расписание особенно актуально для учащихся младших классов, которые идут в школу затемно. По его словам, сдвиг начала занятий способен улучшить безопасность детей, а окончательное решение о новом графике целесообразно оставить на усмотрение самих учебных заведений.

Гриб добавил, что нововведение должно быть удобным для учеников, родителей и преподавателей, и допустил, что в данном случае речь может идти о рекомендации для управляющих советов школ.

Ранее педагог Ольховская заявила, что перегрузка уроками вредит мотивации младших классов.

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