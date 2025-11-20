Изгадила тележку и скрылась: в Подмосковье вопрос о гигиене в магазине рассорил покупателей

В супермаркете Реутова разгорелся неожиданный конфликт между любителями животных и приверженцами гигиены после инцидента с собакой, испачкавшей продуктовую тележку. Подробности об этой истории выяснил REGONS , узнав у юриста Гульназ Измайловой правовые тонкости ситуации.

История, когда хозяйка не убрала за питомцем и покинула магазин, вызвала бурное обсуждение в местных телеграм-каналах, где пользователи задавались вопросом, законны ли действия владелицы.

Официальный ответ от городской администрации прозвучал однозначно: торговым объектам рекомендовано размещать объявления о недопустимости использования тележек для перевозки животных.

Как пояснила начальник отдела потребительского рынка Екатерина Дергунова, такая мера позволяет донести до покупателей позицию магазина, при этом ответственность за регулярную санитарную обработку инвентаря остается на администрации торговой точки.

Юрист Гульназ Измайлова добавила правовой контекст: несмотря на отсутствие прямого законодательного запрета, использовать тележки не по назначению нельзя. Эксперт уточнила, что единственным законным исключением является специальное сиденье для ребенка, во всех остальных случаях стоит найти более подходящее место для развлечений.

Ранее сообщалось, что бродячая собака набросилась на ребенка на бульваре в Дагестане.