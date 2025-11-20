Агрессивная стая неоднократно атакует прохожих на бульваре в Дагестане

В городе Каспийске Республики Дагестан произошел очередной инцидент с нападением бродячих животных на человека. Как передает «Лента.ру» со ссылкой на телеграм-канал Mash Gor, жертвой агрессии стала несовершеннолетняя девочка.

ЧП случилось на бульваре Абдуллаева. По информации местных жителей, данная территория давно стала местом обитания стаи бездомных псов, проявляющих агрессию к прохожим. Сообщается, что две недели назад животные из этой же стаи уже атаковали людей.

Ситуация с безопасностью на бульваре обострилась настолько, что дети вынуждены брать с собой специальные ультразвуковые отпугиватели для собак, отправляясь на прогулку.

На данный момент по факту нападения на ребенка территориальный следственный комитет организовал доследственную проверку для установления всех обстоятельств произошедшего.

Ранее сообщалось, что стая собак с кладбища напала на детей во дворе школы в Иркутске.