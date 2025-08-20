ХАМАС шантажирует заложниками, Израиль готов к операции «Колесницы Гидеона 2» — когда Нетаньяху захватит Газу

Между Израилем и группировкой ХАМАС до сих пор продолжается военное противостояние, несмотря на попытки президента США Дональда Трампа разрешить конфликт. Для решения вопроса министр обороны Израиля Исраэль Кац утвердил операцию по захвату города Газа, ожидается мобилизация резервистов, передает гостелерадиокомпания Kan. Политолог Юрий Светов в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» объяснил, возможен ли захват населенного пункта, а также повлияют ли возможные санкции на Израиль.

Как уточняется, операция получила название «Колесницы Гидеона 2». По словам политолог Светова, ее начало зависит от дальнейших действий ХАМАС.

«С их стороны были сделаны заявления, что они готовы половину заложников выпустить в обмен на то, что из тюрьмы выпустят хамасовцев. Но там тянется время, успеют ли они или нет, неизвестно. Ведь ХАМАС не един, внутри его разные существуют группировки, одни более радикальные, другие — менее. И у них есть ощущение, что заложники единственная их страховка против военной операции Израиля», — пояснил эксперт.

Фото: [ сommons.wikimedia/WAFA ]

По его словам, решить вопрос Тель-Авив попытается до 7 октября — в этот день в 2023 году движение ХАМАС заявило о начале масштабной операции против Израиля. По югу страны были нанесены ракетные удары, палестинские боевики проникли на территорию Израиля и захватили большое число израильтян, включая высокопоставленных военных. В ответ израильские военные начали операцию «Железные мечи», их истребители атаковали объекты в секторе Газа.

«Нетаньяху подгоняет операцию к дате 7 октября, два года уже проблема не решена. Поэтому они могут пойти на захват Газы, и, скорее всего, им это удастся», — выразил мнение политолог.

В свою очередь, международная оценка будет неоднородной по этому вопросу: так, американцы готовы поддержать Израиль, однако другие страны западного мира к этому не готовы, считает эксперт.

«Трамп требует от Израиля как можно быстрее решить эту проблему. А атака на Иран со стороны американцев в поддержку Израиля показала, что они готовы их поддерживать. При этом другие страны Запада грозятся осуществить признание Палестины на осенней сессии Организации Объединенных Наций. Там идут разговоры о том, что к Израилю надо санкции применять. Но все это для израильского руководства не имеет никакого значения», — заключил Светов.

