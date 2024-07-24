Известный спектакль Таганки представят бесплатно в Дубне 26 июля

Гастролями Театра на Таганке откроется 61-ый театральный сезон в Дубне. Артисты представят известный спектакль «Беги, Алиса, беги», который был создан к 80-летию Владимира Высоцкого.

Стихи Высоцкого будут звучать со сцены в исполнении лучших артистов Таганки на Молодежной поляне в Дубне. Спектакль «Беги, Алиса, беги» — обладатель премии «Золотая маска 2019» за лучшую работу художника по костюмам. Зрителей приглашают на экшн-спектакль в пятницу, 26 июля. Начало в 21:30.

«Это настоящий экшн в самых масштабных декорациях Театра на Таганке» — говорится в описании.

В летний пятничный вечер на Молодежной поляне в Дубне ожидается приятная встреча жителей и гостей города с труппой Театра на Таганке, которая гарантированно подарит зрителям много улыбок и хорошее настроение. И дело не только в том, что артисты — профессионалы своего дела, а спектакль завоевал симпатии поклонников театрального искусства. Во время сбора труппы и обсуждения гастролей в Дубну присутствующие вспомнили об истории создания театра.

«60 лет назад Таганка могла появиться в Дубне. Выпускной курс Юрия Петровича Любимова, на который посмотрел академик Флеров, так ему понравился, что они вместе с академиком Капицей начали думать, как бы эту труппу перенести в Дубну и создать там этот театр», — отметил в ходе мероприятия заместитель главы Дубны Николай Мадфес.

Тогда лаборатория ядерных реакций ОИЯИ стала шефом Театра на Таганке. Некоторые декорации для спектаклей изготавливались в Дубне. Один из первых показов «Антимиров» состоялся именно в Доме культуры «Мир». Показывали в городе и другие представления. 60 лет тому назад началось сотрудничество физиков и лириков, которое превратилось в крепкую дружбу.

«Спектакль смелый, я так скажу, много звучит там актуального, я думаю, что жителям Дубны он должен понравиться», — рассказал актер Театра на Таганке, исполнитель роли Шляпника Сергей Ушаков.

Артисты с особенным трепетом готовятся к гастролям в Дубну.