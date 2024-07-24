Известный спектакль Таганки представят бесплатно в Дубне 26 июля
Фото: [Пресс-служба администрации г. о. Дубна]
Гастролями Театра на Таганке откроется 61-ый театральный сезон в Дубне. Артисты представят известный спектакль «Беги, Алиса, беги», который был создан к 80-летию Владимира Высоцкого.
Стихи Высоцкого будут звучать со сцены в исполнении лучших артистов Таганки на Молодежной поляне в Дубне. Спектакль «Беги, Алиса, беги» — обладатель премии «Золотая маска 2019» за лучшую работу художника по костюмам. Зрителей приглашают на экшн-спектакль в пятницу, 26 июля. Начало в 21:30.
«Это настоящий экшн в самых масштабных декорациях Театра на Таганке» — говорится в описании.
В летний пятничный вечер на Молодежной поляне в Дубне ожидается приятная встреча жителей и гостей города с труппой Театра на Таганке, которая гарантированно подарит зрителям много улыбок и хорошее настроение. И дело не только в том, что артисты — профессионалы своего дела, а спектакль завоевал симпатии поклонников театрального искусства. Во время сбора труппы и обсуждения гастролей в Дубну присутствующие вспомнили об истории создания театра.
«60 лет назад Таганка могла появиться в Дубне. Выпускной курс Юрия Петровича Любимова, на который посмотрел академик Флеров, так ему понравился, что они вместе с академиком Капицей начали думать, как бы эту труппу перенести в Дубну и создать там этот театр», — отметил в ходе мероприятия заместитель главы Дубны Николай Мадфес.
Тогда лаборатория ядерных реакций ОИЯИ стала шефом Театра на Таганке. Некоторые декорации для спектаклей изготавливались в Дубне. Один из первых показов «Антимиров» состоялся именно в Доме культуры «Мир». Показывали в городе и другие представления. 60 лет тому назад началось сотрудничество физиков и лириков, которое превратилось в крепкую дружбу.
«Спектакль смелый, я так скажу, много звучит там актуального, я думаю, что жителям Дубны он должен понравиться», — рассказал актер Театра на Таганке, исполнитель роли Шляпника Сергей Ушаков.
Артисты с особенным трепетом готовятся к гастролям в Дубну.
«Конечно, мы ожидаем очень много сложностей. Играть на улице, это все-таки это очень много проблем. И для актеров, и для технической группы. Это другое видеооборудование, другая аппаратура, другой свет, и так далее. Но я надеюсь, что зритель этого не заметит. Потому что мы очень хотим, чтобы этот спектакль прошел с большим успехом в Дубне, и действительно возродил нашу дружбу», — отметила директор Театра на Таганке, заслуженная артистка РФ Ирина Апексимова