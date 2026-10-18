Яд в выпечке: заведующая китайского детсада получила пожизненный срок из-за свинца
AP: в китайском детсаду добавляли свинцовую краску в кексы для детей
В китайской провинции Ганьсу завершился громкий судебный процесс по делу о чудовищном отравлении воспитанников частного детского сада. Заведующую учреждением Ли Хуэйфан приговорили к пожизненному лишению свободы с конфискацией имущества. Как установило следствие, по указанию руководства повара добавляли в детскую выпечку ядовитые художественные краски со свинцом — все ради того, чтобы сделать финиковые кексы и рулеты более яркими и привлекательными. Жертвами опасного «декора» стали сотни детей и свыше 20 сотрудников. О жестком вердикте суда информируют Центральное телевидение Китая и агентство Associated Press.
Краска вместо пищевых красителей: детали преступления
Суд города Ланьчжоу раскрыл жуткие подробности того, как руководство частного садика в городе Тяньшуй пыталось завлечь клиентов:
- Ядовитая рецептура: поварам поручили закупать химические краски, на упаковках которых прямо стояла маркировка «Не употреблять в пищу». Яд замешивали прямо в муку для разноцветных кексов и рулетов с колбасой.
- Массовое отравление: летом 2025 года медики зафиксировали критический уровень свинца в крови сотни детей и 20 сотрудников. Тяжелый металл вызывает необратимые поражения мозга и центральной нервной системы у детей.
- Приговор суровый: помимо пожизненного срока заведующей Ли Хуэйфан, исполнительный директор Чжу Цзинлинь получила 15 лет колонии, а четверо поваров отправятся за решетку на сроки от 6 до 8 лет.