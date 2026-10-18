Яд в выпечке: заведующая китайского детсада получила пожизненный срок из-за свинца

AP: в китайском детсаду добавляли свинцовую краску в кексы для детей

Общество

В китайской провинции Ганьсу завершился громкий судебный процесс по делу о чудовищном отравлении воспитанников частного детского сада. Заведующую учреждением Ли Хуэйфан приговорили к пожизненному лишению свободы с конфискацией имущества. Как установило следствие, по указанию руководства повара добавляли в детскую выпечку ядовитые художественные краски со свинцом — все ради того, чтобы сделать финиковые кексы и рулеты более яркими и привлекательными. Жертвами опасного «декора» стали сотни детей и свыше 20 сотрудников. О жестком вердикте суда информируют Центральное телевидение Китая и агентство Associated Press.

Краска вместо пищевых красителей: детали преступления

Суд города Ланьчжоу раскрыл жуткие подробности того, как руководство частного садика в городе Тяньшуй пыталось завлечь клиентов:

  • Ядовитая рецептура: поварам поручили закупать химические краски, на упаковках которых прямо стояла маркировка «Не употреблять в пищу». Яд замешивали прямо в муку для разноцветных кексов и рулетов с колбасой.
  • Массовое отравление: летом 2025 года медики зафиксировали критический уровень свинца в крови сотни детей и 20 сотрудников. Тяжелый металл вызывает необратимые поражения мозга и центральной нервной системы у детей.
  • Приговор суровый: помимо пожизненного срока заведующей Ли Хуэйфан, исполнительный директор Чжу Цзинлинь получила 15 лет колонии, а четверо поваров отправятся за решетку на сроки от 6 до 8 лет.

Читайте также

Сказка, покорившая мир: почему Винни-Пух стал испытанием для семьи Милнов

«Яндекс» дал совет пользователям сервисов из-за сбоя

«Яндекс» дал совет пользователям сервисов из-за сбоя

Ночной вызов и счет на часы: фельдшеры из Балашихи спасли пациентку от смертельной угрозы

Ночной вызов и счет на часы: фельдшеры из Балашихи спасли пациентку от смертельной угрозы

Перфоратор вне закона: россиянам напомнили, как проучить шумного соседа и не сойти с ума

Перфоратор вне закона: россиянам напомнили, как проучить шумного соседа и не сойти с ума

В Подольске создали генетический криобанк из 130 тыс. образцов сельскохозяйственных животных

В Подольске создали генетический криобанк из 130 тыс. образцов сельскохозяйственных животных

Жителям Подмосковья рассказали о конференции по социальной архитектуре в Петербурге

Жителям Подмосковья рассказали о конференции по социальной архитектуре в Петербурге

Сила рифмы: один стих изменил судьбу сломанных качелей в Дедовске

Сила рифмы: один стих изменил судьбу сломанных качелей в Дедовске

Глава Серпухова взял на контроль пешеходный мост на вокзале – что там изменится

Глава Серпухова взял на контроль пешеходный мост на вокзале – что там изменится

Москва временно ограничила полеты: Нижний Новгород принял 14 рейсов

Хайнань или Пекин: куда поехать в Китай в октябре и ноябре

Хайнань или Пекин: куда поехать в Китай в октябре и ноябре

Более 220 тысяч счетов за месяц: как россияне осваивают цифровой рубль

Себе не отказывал: директор шахты почти год не платил зарплату 524 работникам

Себе не отказывал: директор шахты почти год не платил зарплату 524 работникам

Добавьте mosregtoday.ru в избранное