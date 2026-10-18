Яд в выпечке: заведующая китайского детсада получила пожизненный срок из-за свинца

В китайской провинции Ганьсу завершился громкий судебный процесс по делу о чудовищном отравлении воспитанников частного детского сада. Заведующую учреждением Ли Хуэйфан приговорили к пожизненному лишению свободы с конфискацией имущества. Как установило следствие, по указанию руководства повара добавляли в детскую выпечку ядовитые художественные краски со свинцом — все ради того, чтобы сделать финиковые кексы и рулеты более яркими и привлекательными. Жертвами опасного «декора» стали сотни детей и свыше 20 сотрудников. О жестком вердикте суда информируют Центральное телевидение Китая и агентство Associated Press.