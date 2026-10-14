Ночной вызов и счет на часы: фельдшеры из Балашихи спасли пациентку от смертельной угрозы

REGIONS: в Балашихе спасли 64-летнюю пациентку с кишечной непроходимостью

Общество

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Роман Малышенко]

В Балашихе бригада 80-й подстанции Московской областной скорой помощи спасла 64-летнюю местную жительницу: медики вовремя распознали опасный для жизни диагноз и доставили пациентку в стационар, сообщает REGIONS со ссылкой на пресс-службу подмосковной скорой помощи.

Тревожный звонок поступил диспетчерам глубокой ночью — женщина жаловалась на сильные, изнуряющие ноющие и схваткообразные боли по всему животу. На адрес выехал экипаж в составе фельдшеров Валентины Пугачевой и Светланы Пименовой, а также водителя Вячеслава Тарро.

Оценив состояние больной и собрав анамнез, медики заподозрили острую кишечную непроходимость — критическое состояние, при котором нарушается продвижение пищи по кишечнику. Без экстренной помощи и хирургического вмешательства, особенно в первые часы, развиваются тяжелые осложнения вплоть до летального исхода. Бригада оказала первую помощь, стабилизировала состояние пациентки и без промедления доставила ее в профильный стационар.

Когда угроза миновала, дочь пенсионерки связалась со скорой, чтобы поблагодарить медиков. По ее словам, в сложный для семьи момент они проявили не просто высокий профессионализм, но и искреннее человеческое участие, спокойствие и заботу, а благодаря внимательному отношению близкие почувствовали уверенность, что мама в надежных руках. Женщина отдельно поблагодарила фельдшеров Пугачеву и Пименову и водителя Тарро за чуткость и преданность делу.

80-я подстанция базируется в Балашихе и обеспечивает экстренное медицинское реагирование для жителей округа, включая густонаселенный микрорайон Керамик и прилегающие территории.

Актуально
Балашиха

Читайте также

Председатель Мособлдумы оценил рекордную активность жителей Подмосковья на выборах

Председатель Мособлдумы оценил рекордную активность жителей Подмосковья на выборах

Душно не из-за батарей: врач раскрыла главные причины осенней спертости в квартире

Душно не из-за батарей: врач раскрыла главные причины осенней спертости в квартире

Жителям Подмосковья рассказали о проведении Международной недели «Народы России»

Жителям Подмосковья рассказали о проведении Международной недели «Народы России»

Невидимый щит от рака и инфаркта: диетолог назвала главный дефицитный элемент в рационе

Невидимый щит от рака и инфаркта: диетолог назвала главный дефицитный элемент в рационе

В Долгопрудном пройдет субботник в парке Победы: где получить инвентарь и как принять участие

В Долгопрудном пройдет субботник в парке Победы: где получить инвентарь и как принять участие

Врач назвала топ-9 продуктов для укрепления иммунитета осенью

Врач назвала топ-9 продуктов для укрепления иммунитета осенью

«Яндекс» дал совет пользователям сервисов из-за сбоя

«Яндекс» дал совет пользователям сервисов из-за сбоя

Генуборка перед морозами: чек-лист по защите подмосковной дачи от грызунов

Генуборка перед морозами: чек-лист по защите подмосковной дачи от грызунов

Туристы еще одного региона РФ смогут собрать сувенирные штампы в паспорт

Туристы еще одного региона РФ смогут собрать сувенирные штампы в паспорт

Подмосковные выпускники Президентской платформы «Россия — страна возможностей» будут развивать систему СПО

Подмосковные выпускники Президентской платформы «Россия — страна возможностей» будут развивать систему СПО

Развеян главный миф о флешках и «безопасном извлечении»

Развеян главный миф о флешках и «безопасном извлечении»

В СИЗО-11 в Ногинске пресекли попытку передачи запрещенных веществ в печенье

В СИЗО-11 в Ногинске пресекли попытку передачи запрещенных веществ в печенье

Добавьте mosregtoday.ru в избранное