Ночной вызов и счет на часы: фельдшеры из Балашихи спасли пациентку от смертельной угрозы

В Балашихе бригада 80-й подстанции Московской областной скорой помощи спасла 64-летнюю местную жительницу: медики вовремя распознали опасный для жизни диагноз и доставили пациентку в стационар, сообщает REGIONS со ссылкой на пресс-службу подмосковной скорой помощи.

Тревожный звонок поступил диспетчерам глубокой ночью — женщина жаловалась на сильные, изнуряющие ноющие и схваткообразные боли по всему животу. На адрес выехал экипаж в составе фельдшеров Валентины Пугачевой и Светланы Пименовой, а также водителя Вячеслава Тарро.

Оценив состояние больной и собрав анамнез, медики заподозрили острую кишечную непроходимость — критическое состояние, при котором нарушается продвижение пищи по кишечнику. Без экстренной помощи и хирургического вмешательства, особенно в первые часы, развиваются тяжелые осложнения вплоть до летального исхода. Бригада оказала первую помощь, стабилизировала состояние пациентки и без промедления доставила ее в профильный стационар.

Когда угроза миновала, дочь пенсионерки связалась со скорой, чтобы поблагодарить медиков. По ее словам, в сложный для семьи момент они проявили не просто высокий профессионализм, но и искреннее человеческое участие, спокойствие и заботу, а благодаря внимательному отношению близкие почувствовали уверенность, что мама в надежных руках. Женщина отдельно поблагодарила фельдшеров Пугачеву и Пименову и водителя Тарро за чуткость и преданность делу.

80-я подстанция базируется в Балашихе и обеспечивает экстренное медицинское реагирование для жителей округа, включая густонаселенный микрорайон Керамик и прилегающие территории.