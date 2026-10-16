Ямалец сбросил 15 кг и раскрыл секрет похудения

Ямалец сбросил 15 кг на проекте «Территория стройности»

Общество

Фото: [istockphoto.com/Liubomyr Vorona]

Житель Тазовского района Рустам за полгода избавился от 15 лишних килограммов. Помогли поддержка врачей, рациональное питание и спорт. В программу «Ямал — территория стройности» мужчина пришел с весом 120 килограммов при росте 187 см. Об этом сообщает интернет-издание «Ямал-Медиа» со ссылкой на пресс-службу Тазовской ЦРБ.

Как признался сам Рустам, главное — не опускать руки и продолжать придерживаться рационального питания. Именно тогда спорт помог сдвинуться с мертвой точки.

Проблема крылась в профиците калорий. Разобраться в этом мужчине помог врач-эндокринолог, курировавший процесс похудения. Когда вес перестал уходить, специалист объяснил, что это нормальный этап, и призвал не сдаваться. Благодаря сочетанию правильного питания и физической активности за шесть месяцев Рустам достиг веса 105 килограммов.

Самочувствие и настроение, по его словам, заметно улучшились, появилось больше сил и энергии. Теперь главная задача — удержать результат. Рустам подчеркивает: снижение веса — это ежедневный труд, а не короткая диета. В рамках проекта участники не только работали с врачами, но и активно участвовали в массовых спортивных мероприятиях и посещали лекции о питании.

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