Жительнице Татарстана выдали паспорт России после гибели сына на СВО

МВД и RT помогли матери погибшего бойца СВО получить российский паспорт

Общество

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Юлия Габбасова]

Жительнице Татарстана Наиле Баязитовой, которая не могла оформить российское гражданство, выдали паспорт РФ. Ранее у женщины отказывались принимать документы, хотя ее сын заключил контракт с Минобороны и погиб, выполняя боевые задачи на СВО. Помощь оказали сотрудники МВД, узнавшие о ситуации из запроса RT.

58-летняя Наиля Баязитова родилась в Кустанае Казахской ССР и переехала в Россию в 2013 году. Двое ее детей учились здесь в вузах: сын Максим — в Екатеринбурге, дочь Анна — в Казани.

Анна вышла замуж за россиянина и родила двоих детей, одному из которых установили инвалидность. После развода с мужем Наиля с Максимом перебрались в Казань помогать с внуками. Сначала семья снимала жилье, затем оформила ипотеку и построила дом.

В январе 2025 года Максим подписал контракт на участие в СВО. Он служил стрелком — помощником гранатометчика в звании рядового. Через два месяца боец погиб. Тело вернули матери только в августе 2025 года. Российское гражданство Максим получить не успел.

Сама Наиля смогла оформить вид на жительство, но в приеме документов на гражданство как члену семьи участника СВО ей отказывали. Оригинала контракта сына у женщины не было — она предоставляла копию, заверенную войсковой частью и военкоматом, но этого оказалось недостаточно.

Тогда Наиля попробовала получить паспорт в упрощенном порядке как гражданка Казахстана, однако при заполнении анкеты допустила ошибку и получила отказ. Повторно подать заявление она могла только через год.

Отчаявшись, женщина обратилась в проект «Не один на один». Сотрудники МВД, узнав ее историю из запроса RT, помогли Наиле получить российский паспорт.

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