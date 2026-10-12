В Путилкове раскрыли дерзкую схему сбыта ворованных цветов с клумб

REGIONS: в подмосковном Путилкове ворованные цветы с клумбы уходили на продажу

Общество

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Юлия Габбасова]

История с кражей гортензий с клумбы у дома на улице Сходненской в поселке Путилково получила неожиданное продолжение. Хозяйка палисадника выяснила, что украденные цветы систематически поставлялись в местный цветочный магазин. Заявление в полиции уже зарегистрировано, пишет REGIONS.

Ранее стало известно, что неизвестная женщина срезала 33 ветки гортензий с четырех кустов. Ущерб владелица оценила в ₽23,1 тыс. Пострадавшая дала нарушительнице сутки на связь и пригрозила передать видеозаписи в полицию — на кадрах, по ее словам, видно лицо женщины.

Уже 12 октября хозяйка клумбы лично наведалась в цветочный магазин, куда, по ее данным, «ночная гостья» отвезла охапку гортензий на такси. Выяснилось, что торговая точка принадлежит матери предполагаемой виновницы. В зале обнаружили 21 крупную гортензию и около 60 веток поменьше — идентичных срезанным во дворе.

По словам женщины, кражи были системными. Почти все лето цветы срезали ежедневно по 3–5 штук и поставляли в магазин. Продавец — мать предполагаемой нарушительницы — под видеозапись называла сроки поступления веток: три дня назад, пять дней, две недели. Хозяйка клумбы связывает с этим и то, что кусты возле детского магазина оказались сильно повреждены и их пришлось срезать раньше времени. Все это время она думала, что цветы пропадают из-за детей.

Заявление в полицию подано, его зарегистрировали и взяли в работу. Видеоматериалы из магазина также передали правоохранителям. Пострадавшая просит внимательно отнестись к делу, так как речь идет о коммерческом сбыте имущества жильцов.

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Красногорск

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