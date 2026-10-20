Юбка для раковины и сканди: дизайны прошлого возвращаются на подмосковные кухни

Мода на текстильные занавески вместо кухонных дверок описала полный круг. Когда-то их вешали из чистой практичности и экономии, а сегодня дизайнеры называют это «юбкой для раковины» (sink skirt) или текстильными фасадами. Все чаще такое решение встречается на кухнях, где хочется тепла, мягкости и индивидуальности. В нюансах разобралась редакция REGIONS .

Чем ткань взяла верх

Жесткие линии дерева, пластика и МДФ текстиль визуально смягчает, добавляя интерьеру домашней фактуры. На тесной или узкой кухне распашные дверцы норовят перекрыть проход — шторке достаточно сдвинуться вбок. К тому же менять целые фасады дорого и хлопотно, а занавеску можно сшить самому или купить готовую за копейки.

Снимается и стирается ткань без труда, тогда как деревянные конструкции под раковиной быстро страдают от сырости. А запас из двух-трех комплектов позволяет менять облик кухни хоть каждый сезон.

Куда вписать

Деревенские корни не мешают тренду шагать по разным стилям. Кантри и прованс — тут царят мелкий цветочек, клетка виши и кружевные вставки. Рустик и шале просят плотный неокрашенный лен, мешковину, рогожку. Скандинавский стиль и джапанди держатся на гладком однотонном хлопке или льне в природной гамме — сером, бежевом, оливковом. А эклектика живет контрастом: строгие шкафы плюс яркий акцент из ткани.

Что учесть при воплощении

Ткань выбирайте под кухонные реалии: она должна переживать частые стирки и не жадно впитывать запахи с жиром. В фаворитах — плотный натуральный лен, хлопок с синтетической добавкой против сминаемости, смесовые водоотталкивающие материалы.

Крепление — раздвижная пружинная штанга, вставляемая в проем без сверления. Альтернативы: тонкие рейлинги с внутренней стороны столешницы или липучка.

Длину дизайнеры советуют брать на 1–2 см выше пола: край не будет пачкаться при уборке, а содержимое полок останется скрытым от глаз.

Порядок действий

Сначала замерьте проем и прибавьте запас на подгибку. Для зоны под раковиной берите влагоотталкивающую смесовую ткань, для навесных шкафов сгодится плотный лен или хлопок. Определитесь с креплением: распорный карниз для съемных шторок, липучка для легких тканей. Ткань постирайте и отутюжьте до раскроя — так готовое изделие не сядет. Края обработайте двойной подгибкой или тесьмой. Готовую шторку закрепите и проверьте: двигается свободно, соседним дверцам не мешает.