Подмосковная «Единая Россия» отправила военным свыше 300 тонн гумпомощи

Подмосковная «Единая Россия» в сентябре 2026 года собрала и отправила свыше 300 тонн помощи для участников специальной военной операции, с начала года было доставлено порядка 2,7 тысяч тонн грузов. Поддержка участников СВО и их семей — одно из ключевых направлений народной программы «Единой России», сообщили в пресс-службе партии.

За неделю помощь собрали депутаты всех уровней, предприниматели, жители, волонтеры из Красногорска, Лобни, Солнечногорска и Жуковского. На передовую из Красногорска в зону выполнения задач на Славянском направлении отправили два автомобиля.

«Ранее на встрече с главой округа Дмитрием Волковым мы рассказали, что очень нуждаемся в транспортных средствах. И вот нам их предоставили. Машины сейчас нужны с хорошей скоростью. Потому что дроны достигают скорости 150 км/ч», — поделился участник СВО Дмитрий.

Кроме того, в состав помощи вошли строительные материалы, генератор, продукты, средства личной гигиены. Ранее из Красногорска на фронт доставили медикаменты, перевязочные материалы и продукты. Продукты питания, медикаменты, оборудование, масксети и бензиновые электрогенераторы для военных на Донецком и Запорожском направлениях доставили депутат от «Единой России» в совете Лобни Алексей Мочалов вместе с товарищами из «Боевого братства» и Ассоциации ветеранов СВО.

В Солнечногорске активисты собрали спальные мешки и обувь, средства личной гигиены, продукты, медикаменты и шерстяные носки, связанные вручную местными жительницами, в Жуковском — автомобиль «Нива», бензин, генераторы, тепловые пушки, помповые насосы, инструменты, газовые баллоны, антидроновые покрывала, две тонны воды, а также посылки бойцам от родных.

В 2025 году подмосковные единороссы отправили в зону спецоперации более 5 тыс. тонн гумпомощи, с начала СВО — более 20 тыс. тонн грузов. Отметим, что адреса и контакты общественных приемных партии можно найти на региональном сайте областного отделения.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев встретился с руководителями отделений Ассоциации ветеранов СВО.