Огурцы с подоконника целый год: раскрыты самые живучие сорта и правила выращивания

Общество

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Елизавета Мелентьева]

Огурцы давно перестали быть исключительно дачной культурой. Выращивать их можно круглый год прямо в квартире — и это не забава, а способ обеспечить семью свежими витаминами в любой сезон. Домашние плоды нередко выходят вкуснее огородных: вы точно знаете, что никакая садовая химия на них не попадала, а срываете их в момент полной спелости. Осталось разобраться с сортом и создать растению условия, близкие к природным. Об этом сообщает REGIONS.

Какие сорта подойдут

Обычные огородные разновидности для квартиры не годятся: они стремительно разрастаются и требуют простора. Нужны специальные детерминантные, то есть компактные сорта, способные жить в ограниченном объеме горшка.

Среди проверенных вариантов — «Трюкач». Настоящий герой для тесных подоконников: аккуратные листочки, скромные габариты. «Шоша» — для тех, кто готов выделить больше места: куст покрупнее, а плоды сочные и пупырчатые, как из детства. «Квирк» придется по душе эстетам: пышная листва и необычный оттенок плодов делают его живым украшением интерьера.

Свет — всему голова

Зимой световой день короток, и именно из-за этого домашние огурцы вытягиваются и чахнут. Выручат фитолампы: они дают нужный спектр, и растение чувствует себя так, будто на дворе разгар июля.

Температура без сюрпризов

Огурцы не переносят сквозняков и резких скачков. При проветривании следите, чтобы холодный воздух не бил прямо по листьям. Идеал — умеренное тепло без перегрева.

Полив с умом

В горшках почва пересыхает быстрее, чем на грядке, но и застой воды опасен — корни попросту сгниют. Поливайте только отстоянной водой комнатной температуры: холодная из-под крана станет шоком, и растение может разом сбросить листья.

Подкормка для силы и вкуса

Чтобы куст оставался крепким, а плоды сладкими, раз в две недели вносите удобрения — подойдут комплексные составы для овощных культур.

Совет для кулинаров

Решили засолить собственный урожай — учтите: домашние огурцы очень нежные. Перед засолкой выдержите их в прохладной воде около трех часов. Это уберет возможную горечь и сделает текстуру более хрустящей.

Актуально

Читайте также

Шутка, которая может задушить: врач предостерег от веселья в стиле «торт в лицо»

Шутка, которая может задушить: врач предостерег от веселья в стиле «торт в лицо»

Распродажа кажется праздником: психолог объяснила, почему мы совершаем импульсивные покупки

Распродажа кажется праздником: психолог объяснила, почему мы совершаем импульсивные покупки

Эксперт МФТИ назвал причины «омоложения» инсульта

Эксперт МФТИ назвал причины «омоложения» инсульта

За какие навыки в России готовы платить на 40% больше — мнение эксперта

За какие навыки в России готовы платить на 40% больше — мнение эксперта

20 лет на нижней полке: блогер составил черный список пассажирских привычек

20 лет на нижней полке: блогер составил черный список пассажирских привычек

Громкое дело экс-министра культуры Кузбасса дошло до приговора

Громкое дело экс-министра культуры Кузбасса дошло до приговора

Подмосковные управленцы вошли в число победителей суперфинала шестого сезона конкурса «Лидеры России»

Подмосковные управленцы вошли в число победителей суперфинала шестого сезона конкурса «Лидеры России»

Метро за МКАД: синюю ветку дотянут до Балашихи, а подмосковные города свяжут со столицей

Метро за МКАД: синюю ветку дотянут до Балашихи, а подмосковные города свяжут со столицей

МРОТ подняли почти до ₽29 тысяч: кому пересчитают зарплаты и пособия

МРОТ подняли почти до ₽29 тысяч: кому пересчитают зарплаты и пособия

Отцы в декрете: свыше пяти тысяч жителей Нижегородской области получают пособие

Отцы в декрете: свыше пяти тысяч жителей Нижегородской области получают пособие

В городском округе Пушкинский выбрали руководство Совета депутатов нового созыва

В городском округе Пушкинский выбрали руководство Совета депутатов нового созыва

Единороссы из Люберец, Дмитрова и Богородского отправили помощь военным

Единороссы из Люберец, Дмитрова и Богородского отправили помощь военным

Добавьте mosregtoday.ru в избранное