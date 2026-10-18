Задержки выплат и скачки тарифов: таксисты рассказали о последствиях сбоев в «Яндекс Go»

bfm: российские таксисты не могут вывести деньги из-за сбоев сервиса «Яндекс Go»

Общество

Фото: [REGIONS/Полина Крачун]

Сбои в работе «Яндекс Go» привели к серьезным проблемам для таксистов. Как рассказали водители bfm.ru, приложение не работало, цены то падали, то повышались, а также нельзя было вывести заработанные деньги.

Также, отметили таксисты, поиск машин иногда приводил к тому, что в одну точку съезжалось до восьми водителей, пока пассажир бесконечно искал машину в приложении. Некоторые трудности удалось устранить примерно за четыре дня.

«Сразу же возникли проблемы с выводом безналичных денег, потому что все выплаты осуществлялись через Яндекс Банк. Яндекс Банк лег, все переводы перестали проходить. Также перестали списываться деньги у пассажиров, но те, которые уже были списаны, они, конечно, зависли», — рассказал один из водителей.

Сбои возникли из-за ударов по дата-центрам «Яндекса» во Владимирской, Калужской и Рязанской областях. Последствия затронули не только Россию, но и Узбекистан, Казахстан и Армению. В Узбекистане цены на такси взлетели в несколько раз — там даже начали расследование на предмет недобросовестной конкуренции.

Ранее эксперт Ярослав Грейбо оценил убытки малого бизнеса из-за сбоя в Яндекс Директе.

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