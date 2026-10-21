Как душа отличает любовь от расчета: иеромонах назвал главные внутренние признаки

Иеромонах Аверкий: душа способна отличать любовь от корыстного расчета

Общество

Сомнения в искренности чувств партнерши являются прямым сигналом к тому, чтобы приостановить развитие отношений и провести тщательный духовный анализ ситуации. Такое мнение высказал иеромонах Аверкий (Белов) в беседе с дзен-каналом «Святые места».

Священнослужитель подчеркнул, что человеческая душа способна различать подлинные эмоции и расчет.

«Если любовь действительно горячая, искренняя, глубокая, её никак не скроешь и не перепутаешь», — указал иеромонах, добавив, что при браке по расчету душа неизбежно чувствует холод.

Однако он предостерег от самообмана, отметив, что современные люди часто «принимают желаемое за действительное». Для обретения ясности иеромонах рекомендовал проявлять осторожность, молиться и советоваться с близкими. Особое внимание он уделил духовной подготовке: верующим следует обращаться с молитвами к святым покровителям брака, упомянутым в чинопоследовании венчания. В их числе Авраам и Сарра, Исаак и Ревекка, Иаков и Рахиль, Захария и Елисавета, Петр и Феврония, а также благоверные князья Дмитрий Донской и Евфросиния Московская. Изучение житий этих святых, по словам священника, помогает совершить важный жизненный шаг с Божьей помощью.

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