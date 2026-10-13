Ставка на Galaxy E5: какая китайская модель первой встанет на испанский конвейер

Газета.ру: совместное предприятие Geely и Ford запустит сборку в 2027 году

Общество

Китайское Государственное управление по регулированию рынка утвердило планы автоконцерна Geely по приобретению 34-процентной доли в испанском подразделении американской компании Ford. Главной целью инвестиционного соглашения выступает доступ к производственным мощностям площадки в Валенсии, способной выпускать до 500 тысяч автомобилей в год. Создание совместного предприятия планируется завершить в первой половине 2027 года, а первой локализованной моделью станет электрический кроссовер Geely Galaxy E5. Об этом со ссылкой на материалы IT Home информирует сетевое издание Газета.Ru.

Стратегический доступ к европейским мощностям Ford

Государственное управление по регулированию рынка КНР предоставило официальное разрешение на совершение крупной международной сделки между Geely и Ford. В рамках соглашения китайский автогигант приобретает 34% акций завода американского бренда, расположенного в испанской Валенсии.

Данный завод является одним из крупнейших и наиболее технологичных автосборочных предприятий в Европе, рассчитанным на ежегодный выпуск до полумиллиона машин. Прямая локализация сборки позволит холдингу Geely обойти высокие таможенные пошлины Европейского союза и укрепить рыночные позиции в регионе.

План запуска моделей и совместные разработки

Первым автомобилем, который сойдет с испанского конвейера в рамках сотрудничества, станет полностью электрический кроссовер Geely Galaxy E5. Юридическое оформление совместного предприятия Geely и Ford завершится в первой половине 2027 года.

Уже к 2028 году партнеры намерены наладить выпуск совершенно нового кроссовера, создаваемого совместной инженерной командой двух концернов. В дальнейшем площадка освоит сборку еще нескольких электрических моделей китайской марки.

Сохранение линейки Ford и расширение производства

Несмотря на передачу доли китайскому партнеру, предприятие в Валенсии продолжит сборку кроссовера Ford Kuga для европейского потребительского рынка.

Кроме того, производственный план площадки предусматривает освоение выпуска совершенно нового кроссовера, который пополнит популярное глобальное семейство автомобилей Ford Bronco.

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