Японский внедорожник Toyota Fortuner с дизелем 2.4 вернулся на российский рынок

Несмотря на отсутствие официальных поставок автомобилей марки Toyota в РФ, дилеры и импортеры активно насыщают рынок через альтернативные логистические каналы с Ближнего Востока. В автосалонах и классифайдах регионов страны возобновились предложения по ввозу рамного внедорожника Toyota Fortuner, стоимость которого под заказ начинается от 4,47 млн рублей, что заметно дешевле флагманской серии Land Cruiser. Автомобиль оснащен надежным 2,4-литровым турбодизелем, 6-ступенчатым «автоматом» и жестко подключаемым полным приводом Part-Time. Об этом информирует автопортал «Автоновости дня» .

География предложений и диапазон цен по регионам РФ

Самый доступный вариант Toyota Fortuner под заказ эксперты зафиксировали в Новосибирске, где автомобиль 2024 года выпуска без пробега оценивается в 4 470 000 рублей.

Аналогичную модель 2026 года во Владивостоке предлагается доставить за 4,59 млн рублей. В Кемерово, Благовещенске, Калуге и Воронеже ценник под заказ стартует от 4,8 млн рублей, в Твери — от 4,85 млн рублей, а в Санкт-Петербурге и Самаре — от 5,0 млн рублей. Автомобили из наличия в автосалонах Оренбурга, Ижевска и подмосковного Реутова обойдутся в сумму от 5,15 до 5,5 млн рублей.

Технические характеристики и уровень оснащения

Все поставляемые внедорожники оснащены 150-сильным турбодизелем объемом 2,4 литра, который подпадает под льготные ставки утилизационного сбора.

Силовой агрегат работает в паре с классическим 6-диапазонным гидротрансформаторным «автоматом» и системой полного привода Part-Time. В базовое оснащение входят двухзонный климат-контроль, мультимедиа с сенсорным экраном, кожаный мультируль и полный электропакет.

Надежность модели и ситуация с линейкой Land Cruiser

Toyota Fortuner два года подряд признавался наиболее надежным внедорожником в Азии по данным рейтингов агентства J.D. Power с наименьшим показателем дефектов в классе.