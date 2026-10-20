Проверка на грамотность: что требуют от девятиклассников на устном зачете

Минпросвещения: устный экзамен по истории станет допуском к ОГЭ в 9 классе

Общество

Устный экзамен по истории для выпускников 9-х классов вводят в качестве допуска к ОГЭ (ГИА). Как заявила эксперт Минпросвещения Светлана Подкорытова, испытание направлено на проверку функциональной грамотности: умения аргументировать позицию, анализировать первоисточники и выстраивать логику без зубрежки. Формат диалогового зачета также призван снизить психологический стресс школьников перед письменными экзаменами. Об этом сообщает «Конкурент».

Задачи и формат нового устного испытания

  • Статус экзамена: устное собеседование по истории станет официальным допуском к государственной итоговой аттестации (ГИА/ОГЭ) в 9-м классе.
  • Проверяемые компетенции:
    • Сопоставление и критический анализ данных из исторических источников.
    • Формулирование обоснованных выводов и ведение аргументированной дискуссии.
    • Последовательное и логичное устное изложение материала.
  • Формат контроля: собеседование/зачет в форме диалога, смещающий фокус с заучивания дат на метапредметные навыки.
  • Психологический эффект: снижение экзаменационного стресса у девятиклассников за счет живого общения с комиссией вместо тестирования.

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