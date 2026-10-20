Проверка на грамотность: что требуют от девятиклассников на устном зачете

Устный экзамен по истории для выпускников 9-х классов вводят в качестве допуска к ОГЭ (ГИА). Как заявила эксперт Минпросвещения Светлана Подкорытова, испытание направлено на проверку функциональной грамотности: умения аргументировать позицию, анализировать первоисточники и выстраивать логику без зубрежки. Формат диалогового зачета также призван снизить психологический стресс школьников перед письменными экзаменами. Об этом сообщает «Конкурент».