Во Внуково сбился график 158 самолетов: какие проблемы возникли у пассажиров

Аэропорт Нижнего Новгорода имени Чкалова принял 23 самолета, направлявшихся в Москву, из-за ограничений в воздушном пространстве столичного региона. Об этом сообщила пресс-служба воздушной гавани.

Часть рейсов уже отправилась дальше

После снятия ограничений некоторые самолеты вылетели в аэропорты назначения, остальные готовились к отправлению. Несколько авиакомпаний решили доставить пассажиров в Москву автобусами.

В терминале организовали дополнительное обслуживание путешественников: им предоставляли горячее питание, питьевую воду и места для отдыха. Для семей с детьми работала комната матери и ребенка. В аэропорту подчеркнули, что скоплений пассажиров не было.

В московских аэропортах задержали сотни рейсов

Днем 9 октября ограничения действовали во всех четырех аэропортах московского авиаузла — Внуково, Домодедово, Шереметьево и Жуковском. Причиной стала угроза атак украинских беспилотников.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что силы ПВО уничтожили 15 дронов, летевших в сторону столицы. На местах падения обломков работали специалисты экстренных служб.

По данным Life.ru, за сутки на фоне угрозы беспилотников в московских аэропортах задержали 373 рейса и отменили еще 62.

Больше всего задержек пришлось на Внуково

Согласно опубликованным данным, во Внуково задержали 158 рейсов и отменили 38 вылетов. В Шереметьево зафиксировали 157 задержек и 11 отмен, а в Домодедово — 58 задержек и 13 отмен.

Кроме того, четыре самолета, направлявшихся в Домодедово из Душанбе, Еревана, Калининграда и Сочи, были вынуждены приземлиться в Казани и Шереметьево.

Ограничения привели к масштабным изменениям расписания и перенаправлению самолетов в другие аэропорты.