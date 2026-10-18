Доклад Дрозденко: как Ленобласть справляется с последствиями атаки БПЛА
РИА Новости: две трети жителей Янино получили свет после атаки БПЛА
В поселке Янино Ленинградской области продолжаются масштабные восстановительные работы после недавней атаки беспилотников, которая оставила без света и тепла около 20 тысяч человек в 50 многоквартирных домах. Губернатор региона Александр Дрозденко сообщил, что две трети местных жителей уже переведены на постоянную схему энергоснабжения благодаря подключению резервных источников питания. Кроме того, возобновила работу районная котельная. Подробности восстановительной операции передает информационное агентство РИА Новости.
Ликвидация последствий ночного удара по подстанциям
Чрезвычайная ситуация в Янино возникла из-за отключения двух трансформаторных подстанций в результате налета БПЛА.
- Масштаб отключения: в зоне блэкаута оказались 50 многоквартирных домов и примерно 20 тысяч человек.
- Текущий статус сетей: энергетики и экстренные службы оперативно развернули резервные источники питания. На текущий момент две трети потребителей уже получают электроэнергию по постоянной схеме.
- Запуск тепла: возобновила штатную работу местная котельная, что позволяет в кратчайшие сроки вернуть отопление в жилые дома поселка.