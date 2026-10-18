Доклад Дрозденко: как Ленобласть справляется с последствиями атаки БПЛА

В поселке Янино Ленинградской области продолжаются масштабные восстановительные работы после недавней атаки беспилотников, которая оставила без света и тепла около 20 тысяч человек в 50 многоквартирных домах. Губернатор региона Александр Дрозденко сообщил, что две трети местных жителей уже переведены на постоянную схему энергоснабжения благодаря подключению резервных источников питания. Кроме того, возобновила работу районная котельная. Подробности восстановительной операции передает информационное агентство РИА Новости.