Кариес у 2,5 млрд человек: помогут ли фиточай и леденцы на основе изомальта?

КубГМУ создал леденцы и фиточай для профилактики кариеса

Общество

Ученые Кубанского государственного медицинского университета разработали средства для профилактики кариеса в форме леденцов и фиточая. Об этом ТАСС сообщила участница исследовательской группы, доцент кафедры терапевтической стоматологии КубГМУ Екатерина Запорожская-Абрамова.

По ее словам, разработка позволяет эффективно останавливать рост кариесогенных бактерий и повышает приверженность пациентов лечению благодаря удобной форме.

Основой леденцов стал изомальт: он не ферментируется микрофлорой полости рта и помогает сохранять нейтральный уровень рН. В качестве активных компонентов выбрали экстракты листьев и плодов зизифуса, а также плодов жимолости. Предполагается, что эти вещества подавляют рост бактерий, связанных с кариесом, и уменьшают воспаление. Выбранные формы позволяют продлить высвобождение действующих компонентов в полости рта и обеспечить местное воздействие.

Исследователи рассчитывают, что сочетание леденцов и фиточая повысит эффективность профилактики по сравнению с одной зубной пастой. Разработка пока проходит доклинические испытания. Проект реализован по программе Минобрнауки России «Приоритет-2030», входящей в нацпроект «Молодежь и дети». Запорожская-Абрамова привела данные ВОЗ: нелеченый кариес постоянных зубов диагностирован у 2,5 млрд человек в мире.

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